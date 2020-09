Alcalde de Ahome no tiene respaldo de Morena: síndica procuradora

Los Mochis.- Ante la asistencia del alcalde de Ahome Manuel Guillermo Chapman Moreno a la reunión de Morenistas efectuadas este lunes en la capital del estado, la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benítes se dijo no sorprendida de la decisión del alcalde de busca cobijo; sin embargo, afirmó que el funcionario municipal no cuenta con el respaldo de dicho partido.

En ese sentido, recordó que el mandatario municipal ha declarado en repetidas ocasiones que él no es Morena y que no llegó a la presidencia municipal por dicho partido, aunque agregó que seguramente al acudir a estas reuniones busca sentirse respaldado.

En ese sentido, aclaró que el alcalde no cuenta con el respaldo de Morena bajo ningún sentido, aún cuando acuda a estos encuentros, especialmente al desarrollado este lunes que fue encabezado por Rubén Rocha Moya y Mario Delgado, candidato a la dirigencia nacional de este partido.

“Esta administración se ha plasmado porque el señor no está aquí. Se que Mario Delgado está en Culiacán pero de igual manera él (alcalde) no tiene el apoyo de Morena, el señor tiene una sentencia de violencia política en razón de género, ya está sentenciado y no tiene nada que hacer”.