Alcalde de Ahome ordena investigación sobre auditoría de Japama

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de tener un panorama más claro, el alcalde Gerardo Vargas Landeros giró instrucciones para que desde el Órgano Interno de Control se investigue la auditoría que ordenó Manuel Guillermo Chapman Moreno al interior de la Japama cuando éste era alcalde de Ahome.

Entrevistado al respecto, el funcionario municipal se dijo sorprendido pues desconocía la investigación que se había hecho en la administración pasada que a decir en su momento, descubrió 170 observaciones por un monto equivalente a 29.9 millones de pesos.

“No tenía conocimiento, ahorita voy a checarlo con el Órgano Interno de Control para que realicen las investigaciones, si hay algo, les prometo que los mantendrá bien informados”, indicó.

Cuestionado sobre su parecer en torno a esta auditoría que descubrió focos rojos de un periodo del mismo gobierno de Chapman Moreno, respondió que es algo fuera de lo normal, sobre todo cuando no se tiene un antecedente de actuación en consecuencia.

“Me parece algo fuera de lo normal porque no entiendo cuál fue el motivo la verdad, a lo mejor no tengo el contexto pero mandar hacer una auditoría que cueste tanto dinero discúlpenme pero es algo totalmente inaceptable de mi parte, mas que no te dan el resultado final, de toda auditoría te tienen que entregar un documento con todas las observaciones y todas las irregularidades y que no estén cuando menos a nuestra administración nos entregaron nada pues algo está más quebrado”, abundó.