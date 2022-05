Alcalde de Ahome pide al PRI y PAN ponerse a trabajar

Los Mochis, Sinaloa.- En lugar de buscar conflictos o ver lo que se hace o no el gobierno municipal, los partidos políticos de oposición, en este caso, el PRI y PAN, deben ponerse a trabajar y abonar al crecimiento y desarrollo del municipio.

Así respondió el alcalde Gerardo Vargas Landeros a lo dicho por los dirigentes de dichos partidos, César Gerardo del tricolor y Ariel Aguilar del blanquiazul quienes calificaron a la administración como “normal” sin nada extraordinario y enfocada en atender lo básico.

“Lo que más me interesa es lo que diga la sociedad, no los partidos políticos y menos, los que son oposición, que se pongan a trabajar, que se coordinen con la autoridad para que podamos sacar a Ahome de la circunstancia que tenemos”, refutó.

Asimismo, aclaró que no está en condiciones y tiene la intención de adentrarse en temas políticos al considerar que no son los tiempos; sin embargo, fue claro al responder a los presidentes de los partidos políticos antes mencionados a que si no hay duda en que en el proceso electoral del 2024 también “arrasarán”.

“Aquí tenemos que ser propositivos todos, no estar pensando en el 2024 haber qué alianza política van a hacer, no es el momento, pero si insisten en hablar de temas electorales, desde ahorita les digo, les vamos a dar una pela en el 2024”, señaló.

Cabe mencionar que según lo dicho por los líderes del PRI y PAN quienes se reunieron hace algunos días, lo que buscan es reforzar una alianza para el proceso electoral del 2024 y crear un fuerte bloque de oposición.