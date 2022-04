Alcalde de Ahome piden a la ciudadanía no ser indiferente ante hechos violentos

Los Mochis, Sinaloa.- Como un hecho lamentable y doloroso calificó el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, el asesinato de Itzel, una joven del municipio de El Fuerte, ocurrido la mañana de ayer miércoles en la cabecera municipal.

"Que bueno que ya lo agarraron, que se le aplique todo el peso de la Ley porque no se vale por ningún motivo terminar en esa circunstancia y pobre muchacha, yo creo que estaba enfermo o drogado este hombre no sé qué habrá pasado para matarla con esa saña y ese cinismo de matarla y llevarla a su casa pero la Ley es muy clara y se le va a aplicar", indicó.

Entrevistado al respecto, pidió a la ciudadanía no ser indiferente no sólo ante estos hechos, sino a todos los actos de violencia que en muchas ocasiones ocurren a la vista de todos por lo que pidió denunciar cualquier situación que representa un riesgo para las personas, esto de manera anónima tanto al 911 como al 089, esto, dijo, podría ser la diferencia.

"La mejor manera de prevenir y actuar es con la participación ciudadana por eso hemos hecho muchas veces el llamado y otra vez lo hago a la denuncia anónima, nosotros tenemos que ser cámaras no necesitamos un aparato en un poste, nosotros como ciudadanos podemos y debemos de hacer algo, en ese caso particular intervino la tecnología pero también hubo unas personas que lo señalaron y eso es lo correcto, que la gente no se acostumbre a ver delitos y no decirlos, no denunciarlos, con el 089 podemos hacer muchas cosas, a mí me ha dado mucha resultado", enfatizó.

De igual forma, insistió en que estos hechos no solo debe de preocupar sino ocupar al gobierno y a la sociedad misma a fin de no sólo de prevenir sin de actuar en consecuencia recalcando que es necesario dar certeza y seguridad a las mujeres.

"Por supuesto que hay que preocuparse pero también hay que ocuparse que es lo más importante, para qué te preocupas si no haces nada, pero volvemos a lo mismo, tenemos una policía municipal tenemos autoridades que están pendientes de que la sociedad esté bien vigilada y esté atenta a lo que se pueda ofrecer, no somos ajenos pero hay que tener cuidado. Lo que puedo decir es que creo en las leyes, creo en la investigación, estuve a cargo de ellas mucho tiempo y estoy seguro que las cosas van a salir bien".