Alcalde de Ahome respalda decisión del gobernador Rubén Rocha

Los Mochis, Sinaloa.- Consciente de que el gobernador Rubén Rocha Moya tiene la autoridad de decidir quién permanece o quién sale de su gabinete, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros dijo respetar y respaldar el remoción de Héctor Melesio Cuén Ojeda de la Secretaría de Salud.

"No está discusión la decisión que tomó mi gobernador, por supuesto que me sumo a ella, no tengo ninguna duda, él tiene la facultad exclusiva de nombrar y de remover al servidor público que el considere así es que lo menos que podemos hacer nosotros es acompañarlo en esas decisiones y manifestarle nuestro total apoyo", sostuvo.

En ese sentido, afirmó que en al interior de su administración existe una muy buena relación con los militantes del Partido Sinaloense (PAS) que están dentro de su gobierno, entre funcionarios y regidores del Cabildo ahomense.

"Por mi parte tengo una magnífica relación con los servidores públicos que propuso el PAS como Rodolfo, la maestra Alma María que es la directora de Educación, con el coordinador de los regidores Carlos Saracho, con quien fuera presidenta del PAS y hoy es la presidenta de la Comisión de Hacienda tenemos una extraordinaria relación con Marysol, también con el joven Salmerón, nuestra relación es inmejorable a menos que como partido ellos tomen otra decisión que yo respetaré", enfatizó.

En cuanto al partido mismo dijo ser respetuoso y tener un agradecimiento como organismo con el que formaron una alianza en el pasado proceso electoral.

Con respecto a la supuesta lista que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, exhibió sobre los posibles políticos que "le estorban al gobernador" en donde estaba incluido Cuén Ojeda y el mismo, se limitó a pedirle a su homólogo respeto.

"Primero decirle a mi estimado presidente de Culiacán Estrada Ferreiro que resuelva sus problemas y no ande metiendo a otros queriendo amarrar navajas, yo he sido muy respetuoso de él y muy respetuoso de su Ayuntamiento y me parece extraño que nos ande mencionando a mí y al que sea, bastante broncas traemos. La salida de Cuén habrá sido una coincidencia yo no me siento amenazado por nadie llega".