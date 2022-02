Alcalde de Ahome se solidariza con conflicto de productores de maíz

Los Mochis, Sinaloa.- Consciente del problema que existe y con el propósito de darle tranquilidad a los productores del Valle de El Carrizo, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros dio a conocer que de manera personal ya está investigando y haciendo lo conducente a fin de que se termine el conflicto que existe con la empresa Multigranos.

Al respecto, lamentó que los afectados tengan que manifestarse frente a la casa del empresario Carlos Ramírez en busca de un acuerdo y que al día de hoy no tengan ninguna respuesta.

En ese sentido, aseguró que como gobierno municipal no temerá en intervenir en este caso, especialmente cuando se trata de una injusticia para los productores que viven de si trabajo.

“Hago un exhortó a Carlos Ramírez para que se siente a platicar lo más pronto posible con los productores. En la medida que nos pidan la intervención para mediar lo haremos con mucho gusto. Ya estoy viendo el tema con algunos productores que han pedido ayuda y no de ahorita sino de hace meses, senté a la mesa a Carlos, entiendo que por lo menos las pláticas ahí las llevan, no les han pagado pero por lo menos las pláticas están dándose, cosa que no había antes”, señaló.