Alcalde de Ahome se someterá a cirugía este sábado

Los Mochis, Sinaloa.- Este sábado, el alcalde de Ahome Gerardo Vargas Landeros será sometido a una cirugía debido a una hernia que padece.

El propio funcionario hizo pública su próxima intervención ante el Cabildo en pleno precisando que será aproximadamente una semana que estará en reposo; sin embargo, puntualizó que desde su casa estará al pendiente de los temas que aquejen al municipio.

“Les quiero informar que el día de mañana voy a someterme a una pequeña cirugía, me van a tener que operar de una hernia hiatal, es la segunda vez que me la haga, es por laparascopía, no es nada serio, pero si voy a estar ausente unos días de Palacio, para que no digan que me fui de vacaciones”, dijo.

Asimismo, comentó que por ministerio de Ley, será el secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro quien se quede como responsable y al frente del Ayuntamiento el tiempo que tarde su recuperación.

“Se entiende que me intervienen mañana, el domingo debo de estar en mi casa y la semana que entra estaré de igual manera en mi casa atendiendo los temas pero con la responsabilidad que le corresponde al secretario del Ayuntamiento porque así lo manifiesta la Ley”.

Gerardo Vargas informó su próxima intervención ante el Cabildo en pleno. Foto: Debate

Por último, explicó que de acuerdo a sus médicos, es momento adecuado para someterse a dicha intervención pues cuenta con buena salud.