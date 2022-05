Alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, asegura que hay respeto hacia periodistas

El Fuerte, Sinaloa.- Luego de que el periodista Marcial Pompa denunciara al alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva Ortega, éste fijó su posicionamiento afirmando que en todo momento ha mantenido respeto hacia quienes ejercen esta profesión.

"Quiero en principio, dejar en claro, que, tengo un profundo respeto por los periodistas honestos, que buscan la verdad para informar con certeza, responsabilidad, profesionalismo y hacer que se cumpla el derecho del pueblo a la información veraz y oportuna", estableció.

A través de un comunicado de prensa, el funcionario municipal afirmó que desde su llegada a la función pública ha mantenido una relación de respeto y cordialidad, negando así, las acusaciones que hay en su contra de supuesto mal trato.

"Nuestro comportamiento hacia los medios de comunicación ha sido cordial, adherido a nuestros principios democráticos y con apego a la libertad de expresión. Respecto a las denuncias realizadas, estamos fijando nuestra postura por la vía jurídica y ahí las resolveremos. Nosotros seguimos trabajando por el pueblo como nos guía nuestro Gobernador".

En ese sentido, sostuvo que el pueblo de El Fuerte sabe que siempre se ha actuado bajo la ley, todo por el derecho, como lo estableció el Presidente Andrés López Obrador, "a nosotros nadie nos detiene en el trabajo y la gestión para que a los fortenses les vaya bien. Continuamos agradecidos con su apoyo y confianza, son invaluables. Repito, somos gente de bien y vamos por el bienestar del pueblo", insistió.

Añadió que a raíz de los constantes señalamientos mediáticos, fijará postura por única y última ocasión, sobre la serie de acusaciones, que se han vertido en su contra, contra su familia y sus colaboradores.

"No acepto que, por vía de la calumnia, ningún grupo, atenten contra la dignidad y el prestigio de quiénes acompañamos a Andrés Manuel López Obrador y Rubén Rocha Moya en la gran tarea de gobernar. Hay quienes aún no entienden que las cosas ya cambiaron y están cambiando. Mantienen un enorme apego a los privilegios que les daba la relación hacia el poder político. No están dispuestos a renunciar a ellos. La sociedad esta despierta. Observan y entienden más allá de lo que los medios de comunicación difunden. Ven nuestro trabajo, las obras y las acciones que estamos realizando. Entienden quienes estamos a favor del rescate y el progreso, y quienes se oponen a él".