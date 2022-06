Alcalde de El Fuerte, Sinaloa, no descarta más cambios en su gabinete

El Fuerte, Sinaloa.- Después de la salida del gerente de la Japaf, Jairo Soto, el presidente municipal de El Fuerte, Gildardo Leyva, no descarta que se sigan presentando más cambios en su gabinete.

Expuso que la administración municipal es como todos los trabajos donde los empleados que no dan rendimientos tienen que ser despedidos.

"Si el empleado de una empresa no da rendimientos, pues va para afuera. Esto hay que verlo como una empresa, no como una beneficencia pública, aquí venimos a trabajar, yo no sé porque ven en el Ayuntamiento que todo mundo quiere meter la mano, esto es una empresa", dijo.

Expuso que todos los cambios son para mejorar, y que en el caso de la Japaf se necesita que sea autosuficiente.

Te recomendamos leer:

"Yo les tengo que estar dando un millón y medio al mes (para el pago de la luz al mes), entoces necesitamos a alguien que nos ayude, yo agradezco a Jairo que nos ayudó mucho, pero necesitamos a alguien que le eche más ganas para que nos ayude a las cobranzas, porque la verdad es mucho el dinero que se nos está yendo del Ayuntamiento para ayudarle a la Japaf".