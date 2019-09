Alcalde debe dejar de invertir en temas que no le corresponden: Regidor

Los Mochis, Sinaloa.- Ante las tragedias que se han presentado derivado de los socavones que prevalecen en la ciudad, es necesario que el alcalde Billy Chapman redireccione correctamente el recurso del municipio, consideró Fernando Arce Gaxiola.

El regidor del PAS lamentó la muerte del trabajador de PASA el pasado fin de semana haciendo alusión a que es necesario que el tema sea atendido a la brevedad, aunque esto implique entrarle con dinero de las arcas municipales.

“A estas alturas ya se debe ver qué obras son las que verdaderamente están representando peligro para la comunidad, en este caso, daño hacia las personas. Me extraña lo que dice el alcalde con respecto a que en el 2018 estaba detectado este punto; si no se le dio en ese tiempo nosotros ya llevamos 11 meses de administración y eso tenía que haberse resuelto ya”, señaló.

Comentó que el alcalde ya ha tomado algunas responsabilidades que no son propias del municipio como las reparaciones de la escuela y llevar ayuda a otros municipios, pues hay otros niveles de gobierno que pueden atender esos temas, mientras el municipio resuelve el grave problema de socavones.

“Ha tomado para el municipio algunas responsabilidades que no son exclusivamente de él, él habla de que arreglaron escuelas pero eso es un problema de la federación, no es necesario que corra totalmente con el gasto”.

En ese sentido, reiteró que el tema de los drenajes es netamente responsabilidad del municipio y es por ello que el alcalde debe atenderlos con el recurso millonario que ha recaudado.

“Los drenajes es una cuestión del municipio, debemos de tener el apoyo de la federación, no me cabe la duda, pero no hay pretextos para que el alcalde diga que el tema de los drenajes es de otras administraciones”.