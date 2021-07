Alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, firma carta compromiso

Los Mochis, Sinaloa.- El presidente municipal electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, junto con los alcaldes electos de Morena en el estado de Sinaloa, se reunieron y se comprometieron a seguir los preceptos de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar del partido que los llevó a dirigir a partir del 1 de noviembre sus respectivos municipios.

En la carta, Gerardo Vargas Landeros se compromete también gobernar para todas y todos. “Fomentaré que se reduzcan las desigualdades entre los que más tienen y quienes menos poseen. ¡Primero los pobres!”, dice la misiva publicada en sus redes sociales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Me comprometo a luchar por la igualdad real entre hombres y mujeres, y por los derechos de género. Lucharé contra la violencia hacia las mujeres y contra cualquier forma de discriminación por razón de género, raza, origen étnico, religión, orientación sexual, condición social, económica, política o cultural. Me comprometo a erradicar la corrupción y los privilegios en los ámbitos de mi cargo. Promoveré una nueva forma de hacer política y haré de este ejercicio un imperativo, ético. Combatiré el clientelismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el corporativismo y todas aquellas prácticas que obstaculicen la democracia. No promoveré ni aplicaré la represión como método de gobierno”.

Leer más: Cabildo de Ahome otorga beneficio a constructora para obra de bulevar

Además, se compromete a apoyar la Cuarta Transformación del país y la regeneración de la vida pública de la Nación mexicana. El ejercicio del poder sólo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás. “Me comprometo a mandar obedeciendo”.

Dice también que su compromiso es servir al pueblo de México. “Si no lo hiciere así, que el pueblo me lo demande”.

Los alcaldes electos de Morena en Sinaloa firmaron la carta compromiso. Foto: Cortesía

A continuación se muestra la carta compromiso compartida por Gerardo Vargas Landeros:

"CARTA COMPROMISO CON LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

1 de julio de 2021

GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS

Me comprometo a regir mi conducta conforme a los Principios éticos MORENA.

Me comprometo a no mentir, a no robar y a no traicionar. Me comprometo a promover una auténtica democracia, donde el pueblo mande.

Me comprometo a gobernar para todas y todos. Fomentaré que se reduzcan las desigualdades entre los que más tienen y quienes menos poseen. ¡Primero los pobres!

Me comprometo a luchar por la igualdad real entre hombres y mujeres, y por los derechos de género. Lucharé contra la violencia hacia las mujeres y contra cualquier forma de discriminación por razón de género, raza, origen étnico, religión, orientación sexual, condición social, económica, política o cultural.

Me comprometo a erradicar la corrupción y los privilegios en los ámbitos de mi cargo.

Promovere una nueva forma de hacer politica y haré de este ejercicio un imperativo ético.

Combatiré el clientelismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el corporativismo y todas aquellas prácticas que obstaculicen la democracia.

No promoveré ni aplicaré la represión como método de gobierno.

Me comprometo a apoyar la Cuarta Transformación del país y la regeneración de la vida pública de la Nación mexicana.

El ejercicio del poder sólo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás.

Me comprometo a mandar obedeciendo.

Mi compromiso es servir al pueblo de México, si no lo hiciere así, que el pueblo me lo demande."

La carta compromiso firmada por Gerardo Vargas Landeros, alcalde electo de Ahome. Foto: Cortesía

Los morenistas firmaron sus compromisos con la Cuarta Transformación. Foto: Cortesía

Inicia cabildeo del presupuesto

Síguenos en