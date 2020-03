Alcalde ha sido omiso ante peticiones: Antorchistas

Los Mochis, Sinaloa.- En repetidas ocasiones, Antorcha Campesina le ha hecho llegar a las autoridades del actual gobierno municipal oficios sobre las principales necesidades de vecinos de colonias marginadas como la Ferrusquilla, la Diana Laura, entre otras; sin embargo, la respuesta ha sido nula.

Así lo declaró Mercedes Martínez Martínez, líder del movimiento social en la zona norte del estado, quien calificó como omiso ante las necesidades del pueblo al alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno.

Necesidades

“En el caso por ejemplo de la Ferrusquilla hemos estado denunciando la falta de solución del problema de la baja presión del agua, se requiere de una nueva línea de agua potable para que realmente abastezca a todos los de la colonia que necesita una atención del municipio que no se ha dado realmente ni se ha hecho lo necesario para atender esta necesidad”, mencionó.

Asimismo, comentó que en el caso de la colonia Renato Vega se ha venido insistiendo en que se desarrolló la obra de agua potable quienes tienen más de 7 años ahí y aún no cuentan con este servicio.

Se les abastece de agua en pipas, pero requiere de esta obra de las líneas de agua potable para que la gente viva de manera progresiva y pueda decir que tiene un progreso, que digan que porque hay un nuevo gobierno tienen respuesta a esta problemática que tanto les aqueje

Y es que sostuvo que estas solicitudes de apoyo no son ciertamente un capricho de Antorcha Campesina, sino, realmente, una necesidad de primera mano de las familias que viven en pobreza extrema y que se mantienen en el olvido por parte del gobierno municipal.

Peticiones

“Estas por ejemplo son algunas de las necesidades más sentidas, no son ocurrencias que la gente tiene o que nosotros estamos presionando a Billy Chapman por negligencia. No es así, son necesidades reales que le gente enfrenta y vive en carne propia, pero lo vuelvo a decir: no hay respuesta.”

Y es que dijo que al igual que las necesidades de agua potable, también hay problemas graves de drenaje y la carencia de viviendas.