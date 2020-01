Alcalde intervendrá en la sanción de Irma Delgado

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de garantizar que la sanción que la Comisión de Gobernación determinó para la síndica de la Central Mochis, Irma Delgado, no exceda los límites y sea aplicada conforme lo marcan los estatutos municipales, el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno advirtió que buscará un diálogo con los regidores.

Así lo dijo el propio mandatario municipal, quien nuevamente reconoció que quizá el actuar de la servidora pública fue un tanto excesiva, sin embargo, como todo ciudadano, dijo, merece la oportunidad de buscar defender su postura.

Intención

“Voy a intervenir, claro que sí, me corresponde y me toca intervenir, es importantísimo que el presidente municipal tenga un diálogo con los regidores, con la comisión responsable de esta materia para poder buscar un punto de equilibrio entre no excederse ni tampoco dejar pasar un exceso de una persona que no debió de haber hecho acciones de esta naturaleza”.

El alcalde insistió que en este tema se debe tener mucho cuidado, teniendo siempre la objetividad para no cometer un abuso en contra, en este caso, de la síndica de la Central.

“Debemos de tener mucho cuidado, como gobernante y responsable de un cargo público expresamos las ideas y cómo las manifestamos públicamente, también es importante que los que asumimos la responsabilidad de expresar públicamente de cómo debemos sancionar o de castigar a algún compañero, debe hacerse con justa razón porque sería irresponsable hacer un señalamiento a una persona que al final no era para sancionar”.

En cuanto a la acusación directa que hace Paúl Velázquez en torno a que él está detrás del atentado que sufrió, el presidente municipal dijo ser respetuoso de las expresiones, sin embargo, insistió en que no tuvo nada que ver en el tema.

“No he recibido ninguna notificación, primero que todo soy una persona que está a favor de la vida, totalmente a favor de respetar el derecho a la vida de las personas. Yo creo que en ese sentido me duele mucho independientemente del ciudadano o la persona que haya recibido un atentado. Creo que eso en un país como el nuestro no debe ser de ninguna manera permisible”.

Para entender...

Sancionarán dos meses a síndica

Por considerar que la titular de la Sindicatura Central Mochis, Irma Delgado, violentó el Reglamento Municipal de Síndicos y Comisarios Municipales al incitar las porras a favor del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno y generar encontronazos entre los asistentes a la sesión de Cabildo efectuada el pasado 18 de diciembre, la Comisión de Gobernación determinó suspender por dos meses a la servidora pública, confirmó Héctor Vicente López Fuentes, presidente de dicha Comisión.