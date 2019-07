Los Mochis.- El atentado de la noche del viernes que terminó como tres personas muertas y muchas denuncias públicas sobre la presencia de personas armadas en la ciudad son hechos aislados y no tienen nada que ver con un posible repunte de inseguridad, sostuvo Manuel Guillermo Chapman Moreno.

El alcalde de Ahome indicó que no existe una ola de violencia ni mucho menos, se tiene el conocimiento de la llegada de personas armadas a la ciudad.

“No, no hubo reportes de gente armada, absolutamente no, nosotros no tenemos ningún reporte que esté sucediendo algo extraordinario en el municipio de Ahome en este tema o con esta información y tengan ustedes la seguridad de que soy una persona muy informada sobre lo que sucede y acontece en la vida del municipio de Ahome”, indicó.

El funcionario municipal señaló que es información equivocada la que se ha manejado a través de las redes sociales y en cuanto al asesinato de tres personas en Las Fuentes 2000 es simplemente un hecho aislado que no tiene nada que ver con un repunte de violencia.

“Es información equivocada y seguramente confundieron a algún cuerpo policial o alguna de las instituciones de las Fuerzas Armadas. Podemos estar muy tranquilos de que no está sucediendo absolutamente nada extraordinario o peligroso para la sociedad en general”.

Añadió, “coincido con la información que compartió el secretario del Ayuntamiento Juan Fierro de que lamentable, desgraciadamente si es cierto, hubo tres decesos pero es un caso aislado”. Alcalde minimiza hecho de alto impacto