Alcalde se ausenta de nuevo y nadie sabe de él

Los Mochis, Sinaloa.- De nueva cuenta, el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, se ausentó del Ayuntamiento y nadie conoce el motivo.

Así lo confirmó Fernando Arce Gaxiola, regidor del Partido Sinaloense (PAS), quien comentó que al menos él no está enterado sobre el motivo de la ausencia del mandatario municipal, quien durante los últimos meses ha sido recurrente en esta acción.

Sin permiso

Cabe mencionar que fue el pasado lunes cuando el alcalde tuvo actividades públicas; sin embargo, hasta este viernes no tenía representaciones en eventos ni tampoco se le vio por las instalaciones de Palacio Municipal.

“Desconozco en dónde está el presidente municipal; sé que el lunes anduvo en la zona rural, pero los demás días no sé en dónde se pueda encontrar; desconozco si está aquí en la ciudad o salió. Yo no sé si el presidente se fue, yo no sé si está en la ciudad y no se ha presentado aquí a Palacio, pero la ausencia es de Palacio, no sé yo lo otro”, declaró.

Cuestionado sobre si el alcalde ahomense solicitó un permiso ante el Cabildo en la última sesión, el edil del Partido Sinaloense mencionó que no fue así y que de acuerdo con sus compañeros, tampoco se les comentó sobre la ausencia del funcionario municipal.

“No hubo ninguna solicitud de permiso ante Cabildo para ausentarse ya que si son sólo estos cuatro días no hay una necesidad jurídica legal para hacerlo”, indicó.

Sin derecho

Por último, comentó que la investidura que tiene Guillermo Chapman no le da derecho de ausentarse cada vez que lo desee, ya que hay cuestiones legales y ciudadanas que debe atender en el municipio.

“Yo la otra vez le pregunté cuáles son las gestiones y cuáles fueron los resultados de las gestiones de los viajes que hizo a la Ciudad de México para la cuestión de los recursos. Hasta este momento no hemos sabido ni la ciudadanía ni nosotros que haya tenido un resultado exitoso en las gestiones”.