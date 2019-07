Alcalde se lava las manos en el caso Didesol

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que hace días denunció públicamente que la Dirección de Didesol en la administración pasada fue víctima de malos manejos por los exfuncionarios, ahora el alcalde de Ahome se lavó las manos y aseguró que él nunca dio nombres.

Cabe mencionar que dicha dependencia municipal era encabezada por Carlos Bloch Artola, quien este miércoles dio una rueda de prensa en donde mostró documentos de la Plataforma Nacional de Transparencia que desmienten las supuestas irregularidades.

“Yo no tengo porqué presentar pruebas, yo no hice ningún señalamiento directo hacía ninguna persona”, se limitó a responder Manuel Guillermo Chapman Moreno para luego abandonar el evento en donde se encontraba este jueves.

A medias

Por su parte, Graciela Calderón López, actual directora de Didesol se anticipó en señalar que lo único que ella presentó ante el mandatario municipal fue lo que encontró al interior del área y será el Órgano Interno de Control quien determine las acciones a ejecutar, es decir, ella no tiene ingerencia en ello.

“Yo tengo la información que ustedes tienen, el alcalde hizo una investigación aparte con gente experta en el tema, nos pidieron documentación y por supuesto ofrecimos con lo que contamos. No he visto la nota de Bloch y no puedo hablarte de la referencia que hizo, sólo se que si se ha de demandar como lo dijo al presidente municipal pues es porque debe tener las evidencias, yo no me aventuraría a comentar al respecto, no soy la indicada, yo sólo facilito los documentos”, señaló.

Sin dimensionar

En ese sentido, la funcionaria municipal comentó que efectivamente los 165 mil pesos que ella entregó al alcalde Billy Chapman estaba en una carga fuerte de la dependencia pero que correspondía a becas que los beneficiaros no recogieron por diversos motivos.

“Estamos hablando de más de 300 niños que no cobraron por diversas situaciones, estaban repetidos, no existían, yo personalmente lo devolví y no era mi intención levantar tanta tierrita en esa polémica, fue un día antes de vacaciones y yo no quise que se quedara ese dinero en la oficina”, precisó.