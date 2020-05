Alcalde se reúne con regidores; no invita a los del PRI y al del PAS

Los Mochis, Sinaloa.- En un acto que pudiera parecer contradictorio, el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno se reunió a puerta cerrada este miércoles con “ciertos” regidores, excluyendo a los ediles del PRI y del PAS.

En dicho encuentro, participaron además del mandatario municipal, la tesorera Ana Ayala, el director de Salud Municipal, Francisco Espinoza Valverde y el secretario del Ayuntamiento, Juan Francisco Fierro.

Incertidumbre

Entrevistado al respecto, Fernando Arce Gaxiola, regidor del PAS se dijo sorprendido de dicha reunión sobre todo, después de que el alcalde se negara a hacer una Sesión de Cabildo supuestamente por la contingencia.

“El alcalde cae sobre su propio peso pues dice que no puede haber reuniones y vemos como se está reuniendo con los regidores y no sólo con ellos, sino con más personal, se ve que si es posible hacer el Cabildo. Lo único que puedo decir es que no solamente el alcalde está mal sino también la otra parte de los regidores que se cierran a generar diálogo y apertura, con este tipo de cosas se ve que no hay condiciones de trabaja”, sería interesante saber el sentir de mis compañeros regidores, porque no nos invitaron”, indicó.

Molestia

Por su parte, Raúl Cota Murillo, coordinador de la bancada priísta lamentó el que en Ahome se vuelva una práctica recurrente el violar la normativa al no dar cumplimiento de sesionar dos veces por mes.

“En un sentido nosotros exigimos que se realicen las sesiones y más allá, en la reunión del alcalde con algunos regidores pues que bueno que están dando cumplimiento a lo solicitado por escrito pero ojalá también cumpliera a la normativa que es sesionar en Cabildo”.

Por último, dijo confiar en que esta reunión no se haya demeritado la intención de querer sesionar.

“Estaremos atentos de poder sesionar. Entiendo que cada uno de los compañero tenga su tema a tratar pero si consideramos que pudieron haber abierto el abanico”.

