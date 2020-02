Alcalde solo ha prometido pero no ha resuelto: PRI

Los Mochis, Sinaloa.- El alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno solamente ha prometido solución a los problemas de las comunidades que conforman el Valle de El Carrizo; sin embargo, al día de hoy no ha dado resultados, aseguró Dulce María Ruiz Castro.

La dirigente del Comité Municipal del PRI en Ahome criticó la postura del funcionario municipal quien en su encuentro con los manifestantes de los vecinos de la Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz arremetió en contra del gobernador Quirino Ordaz Coppel.

El alcalde no le quedó de otra más que culpar a nuestro gobernador quien está haciendo un trabajo extraordinario y está atendiendo las necesidades de los sinaloenses”.

En ese sentido, consideró que ha sido responsabilidad también del propio alcalde el que los vecinos hayan tronado de la forma en que lo hicieron, pues dijo, no ha sabido cómo dar respuesta a la ciudadanía.

“Evidencia que no sabe gobernar y no sabe gestionar pero sobre todo de no saber llegar a acuerdos para que este municipio se le esté atendiendo y se le esté dando la solución pertinente que se exige, es algo que todos los presidentes siempre deben de rescatar y solucionar que es los servicios municipales y demás problemas que aquejan a este municipio”, enfatizó.

Ruiz Castro recordó que en el estado ha entrado al rescate del municipio desde las inundaciones que dejó a su paso la tormenta 19-E, especialmente en el tema de drenajes.

“Ya nuestro secretario de Obras Públicas tuvo a bien salir a informar de los 330 millones de pesos que se han entregado aquí el municipio en obras pluviales y drenaje sanitario cerca de 27 obras entre ellas quiero resaltar el colector Niños Héroes, el Degollado y Las Mañanitas que son lugares en donde ha habido problemas cuando se vienen las temporadas de lluvias, problemas muy severos”, precisó.