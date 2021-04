Alcaldesa de El Fuerte pide disculpas por la falta del servicio de agua potable

El Fuerte, Sinaloa.- Asimismo, Ramos Carbajal explicó que el año pasado, con el inicio de la pandemia por Covid-19 mucha gente dejó de pagar su recibo de agua potable, por lo que la facturación del año pasado fue muy lenta, sin embargo, los cobros de la CFE a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte (Japaf) llegaron igual, sobre todo porque se hay más plantas de agua potable.

“El recibo de CFE viene muy caro, 1.5 millones de pesos cada mes, algo que muchas veces no se recauda en los recibos de agua. De los 19 millones de pesos que se cobró de CFE al municipio en el 2020, solamente se logró pagar la mitad, dado que la recaudación fue muy baja y también se debían pagar salarios, químicos y prestaciones de los trabajadores de la junta. Este año vamos al corriente porque la ciudadanía está haciendo más conciencia de que debemos pagar el servicio de agua para poder que la junta cuente con los recursos suficientes para poder pagarle a la CFE tarifas muy elevadas de luz, puesto que nos cobran luz comercial cuando el servicio que se le da a la ciudadanía es un servicio público y Japaf es una paramunicipal que sobrevive con los ingresos propios que tiene, el Ayuntamiento de El Fuerte le da un subsidio mensual y paga su recibo de agua”, aclaró.

La presidenta municipal dijo que desde el pasado lunes se han hecho negociaciones, tratando de conveniar con la Comisión Federal de Electricidad para que reestableciera el servicio de energía eléctrica, pero hoy gracias a las gestiones del gobierno del Estado, dijo, mediante la Ceapas y la Secretaría de Desarrollo Sustentable, por parte la junta de agua potable y del ayuntamiento de El Fuerte, se logró destrabar el tema del restablecimiento del servicio de energía eléctrica.

“Habíamos podido conseguir con Conagua algunos generadores de energía, lamentablemente no fueron suficientes, antes 3 o 4 generadores de energía eran suficientes pero ahora ya no es posible con todas las modificaciones que se le han hecho a la planta, por eso es que solamente pudo llegar a algunas partes el servicio, en la partes más altas no teníamos la capacidad de energía para reestablecer el servicio”.

Señaló que se está haciendo un gran esfuerzo para poder reestablecer el servicio de agua potable en su totalidad al municipio de El Fuerte y ya se logró pagar el 25 por ciento de la deuda del 2020 a la CFE gracias a que los empleados de confianza de CFE no recibirán sueldo esta quincena.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo porque para poder reestablecer el servicio teníamos que saldar una deuda del 25 por ciento del 2020, se logró hacer gracias a que en esta quincena los trabajadores de confianza no vamos a recibir el pago de nuestra quincena, se va a recibir hasta el día último en un pago de las dos quincenas juntas, es la primera vez que nos pasa en casi 5 años, porque también es la primera vez que nos cortan el suministro de energía eléctrica por problemas con CFE, los otros cortes habían sido por rehabilitación, de limpieza en algunas tuberías, pero nuestro compromiso sigue firme”.

Ramos Carbajal aclaró que no se encuentra de licencia por maternidad y tampoco solicitará ninguna licencia, pues requiere estar al pendiente de las problemáticas que aquejan al municipio.

No estoy de licencia, sigo trabajando, estoy al pendiente del municipio y estamos sacando adelante las gestiones y hoy estaremos dando el pago del 25 por ciento para que el convenio se cumpla a cabalidad.

Resaltó lo difícil que es estar al frente de un municipio con muchas necesidades y poco presupuesto, donde solo con trabajo se puede salir adelante.

“A nombre de todo el equipo del ayuntamiento de El Fuerte y la Junta de Agua potable, mil disculpas, es difícil muchas veces estar al frente de un municipio que tiene muchas necesidades y poco presupuesto, pero creo que hemos demostrado con hechos que somos mucho más que una grilla política, son tiempos electorales y todo se presta, hay quienes para hacer campaña o grilla empiezan a gritar y señalar, pero muchos de ellos ya fueron funcionarios y recuerdo que anteriormente estábamos hasta 15 días o un mes sin el servicio de agua, en este caso fueron 3 días difíciles para todos, pero decirles, desde aquí les reitero mi compromiso y convicción, mi responsabilidad para que, aun cuando me encuentro convaleciente estoy al pendiente del municipio”.

Finalmente, reveló que su bebé nació con problemas respiratorios por el Covid, pero se encuentra recibiendo atención médica.

