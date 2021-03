Alcaldesa interina de Ahome debe tener acercamiento con agraviados por Billy Chapman: regidor

Los Mochis, Sinaloa.- El regidor Fernando Arce Gaxiola confía en que Socorro Calderón hará un buen papel como alcaldesa provisional de Ahome y tiene la idea que actuará con mucha sensibilidad.

El edil por el PAS mencionó que Socorro Calderón deberá atender la queja grande y añeja que tiene que ver con los drenajes y la obra pública.

Asimismo, comentó que la alcaldesa interina debería tener acercamiento con aquellos grupos agraviados por la administración del alcalde con licencia, Manuel Guillermo Chapman Moreno.

Acercamiento

Asimismo, comentó que hay grupos sociales, empresariales y hasta personas que han sido agraviadas por esta administración, y que ella en el tiempo que dure puede tener un acercamiento con todos aquellos grupos que de alguna u otra manera fueron bloqueados o se distanciaron de la administración pública municipal.

“El discurso ideológico no le sirve a ninguna administración, lo que sirve a una administración son las funciones acertadas de gobierno. No se puede en el poder estar denostando a nadie y menos si no se tienen fundamentos”, dijo.

Expresó también que la alcaldesa debe entrar en un diálogo muy fuerte con las autoridades de salud federales y estatales para tener todo previsto para la próxima vacunación anti Covid-19.

Gerardo Amado Álvarez, regidor de Morena con licencia, comentó que le darán el beneficio de la duda.

Aunque el regidor Fernando Arce solicitó una reunión ayer mismo con la alcaldesa para ir planteando y ver cómo se trabajará en las comisiones que cada regidor tiene.”