Alcaldesa y alcalde electo de El Fuerte se enfrentan por basificación de 160 empleados municipales

El Fuerte, Sinaloa.- Más de 100 empleados pretende sindicalizar la administración de la presidenta municipal Nubia Ramos en El Fuerte, avalados por el Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de ese municipio.

De acuerdo a un documento que llegó a la redacción de Debate, el secretario general del Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de El Fuerte, Jesús García Chinchillas, solicitó la presencia de los trabajadores a una reunión sindical el día miércoles para tratar el tema de la basificación.

Al respecto, el presidente municipal electo, Gildardo Leyva, dio a conocer su rechazo. “Expreso mi inconformidad al actuar de las actuales autoridades municipales al pretender basificar de manera ilegal e ilegítima a más de 160 empleados municipales, entre ellos amigos y familiares de diversos funcionarios del Ayuntamiento”.

Añade que el objetivo es seguir sangrando criminalmente el erario y desestabilizar e intentar un sabotaje al nuevo gobierno municipal.

“Nos queda muy claro que semejante pretensión es violatoria de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre muchas otras normas más”.

“Es inaceptable que las autoridades municipales salientes con su actuar doloso e ilegal quebraron nuestro municipio, desaparecieron equipo, el parque vehicular es inoperante, obras públicas fantasmas, pagadas en exceso, hasta entrega de facturas falsas, desorden de los expedientes de las obras, autopréstamos de regidores y funcionarios y pasivos sin fuente pagos por más de 80 millones, adeudos a Conagua y CFE, entre otros. Las cuentas públicas del Ayuntamiento están reprobadas, apenas alcanzan 28 de 100 puntos de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado (ASE) al 2019, no podemos ni aproximar el desfalco al 1 de noviembre. Imaginen el desorden que hay en la administración, si solo por las diferencias en la información financiera a causa de omisiones, errores numéricos y de cálculo, la ASE no tiene certeza del ejercicio de 38 millones 251 mil pesos en 2019. Esto solo es una muestra, por eso urge un cambio".

Nubia defiende al sindicato

La presidenta municipal de El Fuerte, Nubia Ramos Carvajal, pidió respetar el derecho que tiene el sindicato de solicitar el personal necesario para ocupar las plazas vacantes.

“Debemos tener mucho cuidado con lo que decimos porque confundimos a la gente y nos exponen hasta a amenazas. Por responsabilidad y compromiso hay que hablar con la verdad y no tratar de engañar a la gente de afuera que desconoce los reglamentos y más en tema sindical por hacerse los héroes de un tema, no se vale”, agregó.

Asimismo, la alcaldesa aclaró que no es un tema netamente del sindicato, sino también de la administración municipal; sin embargo, dijo, desde hace 12 años no se ha entregado ninguna plaza, por lo que se requiere fortalecer la gestión del sindicato para cubrir esas vacantes.

Oficio mediante el cual citan a los sindicalizados a una sesión. Foto: Debate

Versus

¿Es legal la basificación de más de 100 empleados?

“No. Es una acción ilegal para seguir en el erario”: Gildardo Leyva

“La voluntad popular fue clara el 6 de junio para que los que estaban en el poder se vayan. Consideramos que las autoridades salientes siguen empecinadas en decisiones arbitrarias e ilegales, en perjuicio del patrimonio económico de nuestro municipio, situación que no estamos dispuestos a permitir. Tanto los regidores electos como la propia síndica procuradora y un servidor hemos decidido que vamos a combatirlos de manera contundente y judicialmente por la vía penal, civil, administrativa y/o la que corresponda esta acción”.

“Sí. Se debe fortalecer la gestión del sindicato”: Nubia Ramos

“Pido respetar el derecho que tiene el sindicato de solicitar el personal necesario para ocupar las plazas vacantes. Debemos tener mucho cuidado con lo que decimos porque confundimos a la gente y nos exponen hasta amenazas. No es un tema netamente del sindicato, sino también de la administración municipal. Desde hace 12 años no se ha entregado ninguna plaza, por lo que se requiere fortalecer la gestión del sindicato para cubrir esas vacantes. No se vale engañar a la gente de fuera.”

