Alejandro lucha para vencer su desnutrición severa

Los Mochis, Sinaloa.- Alejandro Arellanes Pérez, de 21 años de edad, se encuentra en la cama 428 del Hospital General de Los Mochis desde el pasado 2 de agosto, donde espera una cirugía que mejorará su calidad de vida.

La desnutrición severa que padece le impide ser operado, por lo que requiere una bolsa de alimentación parenteral diaria para sobrevivir; el Seguro Popular no las cubre y su familia no cuenta con la solvencia necesaria para comprarlas, cada una cuesta 2 mil 400 pesos.

Su madre, Juana Pérez García, acude a la buena voluntad de la gente para poder adquirirlas.

“Desde el 2 de agosto está con tratamiento, ya lleva cinco bolsas parenterales; mi hijo tiene Seguro Popular, pero no las abarca, las tenemos que comprar pero son muy caras. Se llama Kabiven de 1,900 calorías, central, lleva dos ampolletas de Tracefucin, que son oligoelementos; eso lleva la bolsa, me sale en 2 mil 400 una bolsa con todo lo que lleva adentro”.

Su madre clama ayuda

Juana es empleada doméstica y su esposo albañil, plomero y electricista; con sus salarios no pueden costear el tratamiento de Alejandro y en medio de la desesperación claman ayuda para que su hijo pueda sanar. “Ocupa una bolsa cada 24 horas, en cuanto se termina una debemos tener lista la otra. Mi familia me ayudó con las primeras cuatro bolsas y la quinta me la acompletó una dama voluntaria porque yo solo tenía mil pesos. Les pido que me ayuden, hoy por mí y mañana por ellos, en el mundo todos ocupamos de todos, Dios los bendiga; no les pido cantidad, solo que se pongan en mis zapatos y me apoyen con lo que puedan”.

Alejandro fue sometido a una intervención quirúrgica el pasado mes de julio en el Hospital General de Los Mochis y una vez estable fue dado de alta. Mientras se encontraba en casa su salud se complicó, la herida no cicatrizó y tuvo que ser ingresado nuevamente. “El último ingreso con nosotros fue el 2 de agosto por una infección o dehiscencia en la herida quirúrgica que tuvo; se le hizo una ileostomía, tiene problemas de desnutrición severa, por lo cual no hay una adecuada cicatrización de los planos de la pared abdominal por la deficiencia de proteínas”, puntualizó Francisco Ayala López, subdirector médico del Hospital General de Los Mochis.

Para que Alejandro sane es muy importante suministrarle alimentación parenteral, restituir sus niveles de proteínas y posteriormente realizarle una reconexión intestinal.

“Tiene desnutrición, una ileostomía y la herida no cicatriza adecuadamente; debemos restituir sus niveles de proteínas, ponerlo en buenas condiciones y posteriormente pensar en reconectarlo. Los médicos sugieren por lo menos 15 días más en alimentación parenteral, se le suministra una bolsa de alimentación parenteral diaria”.

Si usted desea ayudar a esta familia puede comunicarse al número: 66 81 44 27 59. Si lo prefiere puede realizar su aportación económica al número de cuenta Saldazo: 4766 8413 2016 4299.