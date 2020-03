Alejandro necesita intestino sintético para sobrevivir

Los Mochis, Sinaloa.- En 2018, Alejandro Arellanes Pérez fue víctima de una bala perdida: un disparo al aire cambió su vida para siempre.

Tiene 22 años de edad y padece síndrome de intestino corto, que le ocasiona graves alteraciones metabólicas y nutricionales.

“Mi hijo estaba en una fiesta y le tocó una bala perdida, nunca encontraron a los culpables, no sabemos quién disparó, eso fue en 2018. La bala perforó su intestino. Primero le hicieron dos cirugías en el Hospital General de Los Mochis, pero vieron que estaba inundado de heces por dentro, estuvo casi dos meses hospitalizado; le tuvieron que hacer otras dos operaciones y en la última le sacaron el intestino porque estaba perforado”, expresó Juana Guadalupe Pérez García.

Desde entonces ha sido sometido a seis cirugías en el Hospital General de Los Mochis, en las que le extirparon gran parte de su intestino delgado.

“Me lo dejaron con el intestino afuera, en ese momento él tenía como cinco metros y medio de tripa. Me lo dieron de alta, me dijeron que a más tardar en siete meses me lo iban a operar, pero lo regresaron como cuatro veces. Me dijeron que no estaban haciendo cirugías programadas, nada más urgencias. Me lo operaron en julio, le hicieron la cirugía, lo conectaron y no trabajó la tripa. Dijo el doctor que estaba lleno de adherencias y la comida no caminó. Tuvieron que volverlo a intervenir en agosto, le cortaron como otros cuatro metros más de intestino, un metro y setenta centímetros nada más tiene de intestino”.

Requiere una costosa operación para mejorar su calidad de vida.

“El doctor Careaga me dijo que esa cirugía no la hacían en el Hospital General, que lo podían pasar a México o a Hermosillo, pero no la abarca el Seguro Popular porque es muy cara. Me dijeron que mi hijo necesita tripa sintética para conectar el intestino que tiene con el colon, porque no le alcanza lo que tiene. No tenemos dinero para la cirugía, en el Hospital Ángeles me dijeron que costaba 293 mil pesos y en el Centro Médico cuesta casi 500 mil pesos”.

Alejandro y su familia habitan sobre la calle Daniel Cota Cázarez número 2802, en el fraccionamiento Palmira en Los Mochis. Foto: EL DEBATE

Carecen de recursos

Su madre es empleada doméstica y su padre es albañil, ambos trabajan durante largas jornadas para llevar el sustento a casa, pero su ganancia del día no es suficiente para sanarlo. Se fortalecen con el apoyo de sus familiares.

“Yo limpio casas y me voy a trabajar en bicicleta, mi esposo es albañil y se mueve en un triciclo. Vivimos en una casa de renta. Mi esposo compró con sacrificios un carro para poder trasladar a nuestro hijo cuando se pone mal. No tenemos recursos para operarlo en una clínica particular. Usa bolsas de colostomía, necesita una diaria y cada una cuesta 130 pesos. Le hicieron un shower médico en San Blas, El Fuerte, yo soy de allá, juntaron 4 mil pesos, lo compré todo de bolsas de colostomía”.

Alejandro pesa 43 kilogramos, su cuerpo es débil porque no absorbe apropiadamente los nutrientes, pero su alma es inquebrantable, no flaquea, cada día sale de su hogar a trabajar para ayudar a sus padres.

“Mi hijo sale a buscarle, pero no puede hacer muchas cosas, no puede agacharse, no puede levantar pesado porque su tripa está pegada por dentro. Le ayuda a un amigo a vender hot dogs y también ayuda en un taller. A los diez minutos después de comer tira toda la comida, está muy delgado, pesa como 43 kilos”.

Su madre acude a la buena voluntad de la gente para salvar la vida de su hijo. Si usted desea ayudar a esta familia puede comunicarse al número 66 81 44 27 59, o si lo prefiere puede realizar su aportación económica al número de cuenta Bancoppel 4169 1604 2549 1306.