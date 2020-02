Alejandro vende juguetes de madera para la nostalgia

Los Mochis, Sinaloa.- Desde la región triqui de Oaxaca, Alejandro Domínguez, recorre el país con sus juguetes tradicionales que remontan a la infancia y enaltecen cada rincón de México.

Artesanías de madera para la nostalgia: marionetas, trompos, baleros, yoyos, matracas, tablas mágicas, muñecas rusas, pirinolas, resorteras, carritos, instrumentos musicales, los viejitos.

Nació en San Miguel Copala, en el municipio de Putla Villa de Guerrero, es artesano y comerciante de piezas elaboradas por manos mexicanas en los estados de Oaxaca, Michoacán y Estado de México.

“Hacemos una gira de 10 meses por todo el pacífico, por los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California. Después de esos 10 meses, regresamos a Oaxaca a pasar la Navidad y el Año Nuevo, y hacer algunas manualidades, surtir y luego volver a salir”.

Los carritos de madera encantan a los niños. Foto: EL DEBATE

En su natal Oaxaca, lo esperan en casa su esposa y sus tres hijos. Son artesanos de corazón y generación.

Mi esposa hace manualidades, tejidos y bordados, compramos material y luego ella trabaja en casa. Al principio es difícil, pero con el tiempo se acostumbra uno a estar lejos de la familia”.

Los juguetes de antaño reavivan los recuerdos de los adultos. Foto: EL DEBATE

Sus juguetes alegran la vista, conmueven, trasladan a un pasado de añoranza.

“Me dicen: yo jugaba al balero cuando era niño, otros dicen: yo hacía mi trompo para jugar, qué bueno que traen esto. Los compran para que los niños no se enfoquen mucho en la tecnología, los señores adultos los compran para regalarlos a sus nietos, para enseñarles los juegos que ellos jugaban antes”.

Con el talento de sus manos elabora bisutería de chaquira y cristal. Y en cada pieza está el alma y el arte de su oficio.

“Hago pulseras, collares, aretes, las piezas más laboriosas son las de chaquira y las de cristal, que son las que están de moda y es lo que estamos trabajando, lo que está saliendo. Armar una pulsera me lleva como unos 20 minutos”.

Alejandro recorre el país vendiendo juguetes tradicionales. Foto: EL DEBATE

Contemplar su puesto repleto de artesanías apiladas, lo hacen regresar a su dulce infancia.

Yo jugaba con baleros y trompos, pero mis juguetes yo los hacía, esto era mucho para mí, en aquellos tiempos no tenía para comprar, yo hacía los míos”.

Sus obras son joyas de la cultura mexicana que albergan recuerdos, son el sustento de generaciones de artesanos que mantienen viva una tradición.

Es lo único que sé hacer, elaborar manualidades y venderlas, no tengo profesión, no estudié, solo aprendí a hacer piezas para venderlas”.

Los artesanos mantienen vivos los recuerdos de los mexicanos. Foto: EL DEBATE

Alejandro trabajó gran parte de su vida surcando los campos de cultivos, pero desde hace 15 años, recorre el país dejando una estela de recuerdos a su paso.

“Llevo como 15 años que me dedico a esto, porque antes yo trabajaba en los campos agrícolas, era jornalero en Sinaloa, Sonora y Baja Caliornia, pero despúes fui a Oaxaca y miré a mis paisanos trabajando en esto y también me dediqué a lo mismo, y hasta la fecha sigo en esto, me gustó el oficio de ser comerciante y también artesano”.

Los baleros son uno de los juguetes favoritos de los compradores. Foto: EL DEBATE

Nadie se va de sus repisas repletas de ayer, con la mirada o el corazón vacío, porque sus piezas son arte y un poco de melancolía.