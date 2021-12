Alerta JAPAMA a la población que no se deje extorsionar por gestores falsos

Los Mochis, Sinaloa.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (JAPAMA) advierte a la población de la ciudad y del área urbana que tengan cuidado, ya que falsos gestores se hacen pasar como empleados de la JAPAMA para extorsionar a usuarios y a base de engaños los timan con dinero, alertó el Gerente General, Raúl Pérez Miranda.

“Para que tengan cuidado hay algunas personas que se están haciendo pasar como empleados de JAPAMA, ofreciéndoles no suspender el servicio a ciertos locales comerciales a cambio de que les entreguen alguna cantidad, está totalmente prohibido, JAPAMA no tenemos cobradores, no tenemos personas que reciben dinero a cambio del pago de facturas”.

“Les pedimos tengan cuidado y no se dejen sorprender, esto es un llamado a la población para que no vayan a caer en ese tipo de fraudes que están cometiendo personas que aprovechándose a veces del desconocimiento o bajo alguna amenaza de un corte de servicio, quieran sorprender a algunas personas y que de buena fe éstas puedan soltarles ahí alguna cantidad, no estamos de acuerdo, les pedimos ahí que tengan mucho cuidado”, señaló.

Pérez Miranda pide a la población que realice directamente el pago de su recibo de agua o de su convenio, directamente en las oficinas centrales de Serdán y Ángel Flores, en los módulos de pago ubicados en Soriana Independencia y en la calle Hidalgo, entre Leyva y Zaragoza o en los cajeros Banorte y HSBC.