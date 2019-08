Alertan por presencia de diversas especies de víboras en El Maviri

Los Mochis, Sinaloa.- La presencia de víboras en la isla El Maviri ha puesto en alerta a los visitantes. Los ciudadanos que encontraron una de estas serpientes piden tener cuidado sobre todo al acudir al cerro de arena.

“El Maviri es caluroso y arenoso, propicio para que se desarrolle la serpiente de cascabel, además de otros tipos de serpiente como las chicoteras, que les llaman las de agua; y las boas; andan un tipo de boas que en la región, las conocemos como limacoas”, manifestó Donaldo Reyes.

El jefe de la Policía Turística con base en El Maviri destacó que los invasores de la naturaleza son los seres humanos, y que estos animales están en su hábitat natural, pero no atacan sino cuando se sienten amenazados.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

“La víbora de cascabel yo la he visto personalmente. Aclaro que en esta temporada no las he visto, pero el año pasado me tocó mirar tres o cuatro ejemplares y cuando notan la presencia de uno, se retiran, tienden a esconderse”, comentó.

Alerta

La denuncia de la presencia de víboras en la isla de El Maviri se dio a conocer primeramente en las redes sociales.

El usuario que se encontró un ejemplar alertó a los visitantes para que tengan cuidado al acudir a este lugar, sobre todo a los cerros de arena, donde habitan estas serpientes.

Un usuario hizo la alerta en las redes sociales. Foto: EL DEBATE

Ante ello, el jefe de la Policía Turística hizo el llamado a la ciudadanía para que respeten la vida de estos animales.

Que no les hagan daño, que les saquen la vuelta para que continúen con su vida normal”.

Agregó que no está demás ser precavidos y cuidar a los niños.

Que tengan precaución y que a cualquier lugar que vamos, estemos atentos donde pisamos y qué es lo que agarramos, o dónde nos establecemos más que nada”.

Ubicación

Donaldo Reyes informó que estas serpientes se encuentran en el área natural protegida, donde se supone que no hay acceso para los visitantes. Al lugar se llega al bajar el puente, y dar vuelta a la derecha, donde se encuentra la Policía Turística, hacia el fondo con rumbo al cerro de arena.

“Hay que recalcar también que son demasiadas las personas que asisten a El Maviri y somos muy pocos los elementos que cuidamos la playa, y en lo que damos el recorrido ya tenemos gente dentro de esa área. Es una área de conservación protegida por la Conanp y Profepa para estar cuidando las especies y la vegetación del área”.

Mencionó que las serpientes nunca se han visto donde se concentran los bañistas.

El jefe de la Policía Turística exhortó a los visitantes para que en un caso de emergencia hablen al 911.