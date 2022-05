Alertan sobre fraude en renta de viviendas en Los Mochis, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), sección Los Mochis, alerta sobre fraude en renta de viviendas.

Guillermo Polo Álvarez, presidente de este organismo, dijo que por medio de las redes sociales hay personas que anuncian propiedades muy baratas y ese es el gancho.

"Luego luego te dicen: tiene mucha demanda, depositame mil 500, lo que sea para apartártela, cuando no verifican si realmente la persona existe, no tienen contacto personal, es una persona que no tiene oficina, por eso se dan este tipo de cosas".

Mencionó que últimamente se dieron como dos o tres casos en la ciudad.

"Últimamente la usurpación de identidad se ha hecho muy común, la idea es que todas las operaciones sean reales y no haya ese tipo de fraudes.

No tenemos un número de casos específicos, pero últimamente se dieron como dos o tres casos aquí en la ciudad. No es con alguna empresa en particular, es con el mercado abierto".

Agregó que la recomendación es es que busquen agencias inmobiliarias que tengan su oficina y que los puedan ubicar físicamente para evitar caer en este tipo de grandes.

"Las redes sociales no son lo ideal como medio, para que te convenzan tan fácilmente y deposites, si te piden una cantidad de dinero, desde ahí es una señal de alerta, no se puede depositar a alguien que no conoces, no sabes dónde está, comúnmente dicen estoy fuera de la ciudad, y la gente que tiene la necesidad de rentar y por la premura de que no le ganen la casa porque está muy barata, van y hacen el depósito, y desaparecen las personas a las que depositan".

Añadió que las rentas subieron bastante de precio y cuando la gente ve que anuncian una casa de 2 mil pesos, pues luego quieren rentarla.

"Y es que ya no hay ese tipo de casas, desde ahí es un punto de alerta. Se le recomienda a la gente que busquen empresas establecidas e inmobiliarias".