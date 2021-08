¡Alistan el regreso a clases! Empiezan con los trabajos de limpieza de las escuelas en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Con la finalidad de tener en óptimas condiciones las escuelas de nivel básico para el próximo regreso a clases, el cual, está programado para este 30 de agosto, la mañana de este miércoles se iniciaron los trabajos de limpieza de estos espacios.

Así lo confirmó Rosario Noé Urías, jefe de Servicios Regionales en el municipio de Ahome quien precisó que estas acciones se llevarán a cabo hasta el próximo viernes, y en las que se busca, participen no solamente maestros sino padres de familia.

“Van a estar muchas escuelas con las puertas abiertas dándole seguimiento a este programa de limpieza generalizada, nos vamos a enfocar en tratar de habilitar todas aquellas que sean posibles para que el 30 de agosto pudiéramos recibir al alumnado que acudirá a la institución”, indicó.

De igual forma, el funcionario estatal estableció que no sólo se trata de limpiar los planteles, sino de hacer una real supervisión sobre las condiciones en los que se encuentran pues muchos de ellos, fueron vandalizados durante este tiempo de pandemia.

Maestros y maestras ya comenzaron con las labores de limpieza en los plantes de educación básica. Foto: Debate

Postura

Mientras tanto, los maestros que se dieron cita esta mañana en las escuelas coincidieron en que no hay condiciones para un regreso a las aulas aún cuando se hagan estos trabajos de limpieza.

“La realidad es que nosotros podemos limpiar, ese no es el problema, el problema es que los niños no están protegidos con la vacuna, es que no podemos mantener sana distancia entre ellos pues hay butacas en donde se sientan por pareja, eso al final es un riesgo de contagio”, dijo una de las maestras quien por miedo a represalias decidió omitir su nombre.

En ese sentido, otro de los docentes reclamó la postura que el gobierno del estado ha tomado en cuanto a la protección de los maestros, específicamente en la consideración de una segunda dosis de la Cansino.

“No vamos muy lejos, ni los maestros estamos protegidos aunque ya nos hayan vacunado con la Cansino, se dijo que necesitábamos otra dosis y ya se dijo que no sería así, y muchos maestros, todos los días sabemos de algún maestro o maestra que se murió, entonces, en dónde nos dejan”, abundó.

Cabe mencionar que de acuerdo al gobierno Federal y el estado así lo ha acatado, sería el próximo 30 de agosto cuando las escuelas nuevamente abran sus puertas para retomar las clases presenciales.

Leer más: Cierran el acceso al público al Cerro de la Memoria de Los Mochis ante la situación por Covid-19

Sin embargo, de manera extraoficial se ha mencionado que esto no será obligatorio, es decir, esta decisión será a consideración de los mismos padres de familia.