Alistan proceso jurídico ante cobro de Japama

El Fuerte, Sinaloa.- Si las autoridades de Ahome quieren irse a tribunales para resolver la supuesta deuda que se tiene por el suministro de agua en dos comunidades, se tendrá que responder con base a legalidad, consideró Javier Soliz.

El gerente general de la Japaf aclaró que no entrará en controversia con el alcalde Manuel Guillermo Chapman, quien busca cobrarle cerca de 11 millones de pesos por darle agua al ejido Tepic y Jahuara Segundo por 20 años; sin embargo, indicó que este tema debe de analizarse con expertos para determinar el proceder.

“Nosotros no queremos entrar mucho en controversia porque ya hay muchas declaraciones. A nosotros nos están tratando de cobrar con base en un convenio y, como lo he dicho, hay que revisarlo si es válido o no y con base a eso ver qué procede, tenemos que estar preparados.”

En ese sentido, manifestó que si el alcalde ahomense decide irse a tribunales antes de sentarse a platicar, pues será en esas instancias en donde se tendrá que resolver.

Si ellos determinan que esto se tiene que ir a tribunales, ni modo, allá lo resolveremos. Nosotros también nos estamos preparando,nabundó.

Con respecto a que el municipio de El Fuerte pudiera cobrarle también a la Japama porque las instalaciones de la planta Las Isabeles se encuentra en territorio de este municipio, el funcionario municipal insistió en que es un tema que tiene que analizarse, ya que gran parte de la tubería que abastece a un gran número de comunidades ahomenses está en este territorio.

“Es una planta que está en el municipio de El Fuerte, que la tubería de paso con la que le dan agua al municipio de Ahome está en territorio de El Fuerte. Creo que desde el inicio ha estado el beneficio para el municipio de Ahome e igual para este municipio.”

Aclaró que esa planta no la construyó propiamente el municipio de Ahome sino la Conagua y, por lo tanto, puede beneficiar a los dos municipios.

