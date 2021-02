Almer incumple con el pago a productores del norte de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- A tres semanas de haber anunciado que Almer pagaría la cosecha que dejó pendiente Multigranos a productores de trigo y maíz del norte de Sinaloa, la empresa ha incumplido, afirmó Aristeo Verdugo Escalante.

El presidente del Comité Campesino número 17 del Valle del Carrizo, Ahome, comentó hasta el momento va cerca del 10 por ciento de los beneficiados a quienes se les ha entregado el recurso, lo cual ya comienza a desesperarlos, sobre todo a sospechar de que pudiera venir la detención del pago.

Postura

“Tenemos casi tres semanas de que empezaron a liberar cheques y es mucha lentitud lo que tenemos ahí, más que desespero es incertidumbre porque el grano se sigue sacando y los pagos van muy lentos, entonces eso deja mucho que pensar”, señaló.

El líder agrícola comentó que por cuestiones personales del representante de Almer se suspendió el pago el pasado viernes, pero el compromiso era retomar el pago el pasado martes, lo cual no se dio.

“Habló con nosotros y nos dijo que tenía que salir de la ciudad por cuestiones personales. Les dijimos que por humanidad estaba bien, no pagó viernes, sábado, ni lunes ni martes, entonces vamos a ver qué está pasando. Lo vamos a buscar para saber si va a seguir así con esa misma mecánica. Si es así, no nos vamos a entender, ese no fue el acuerdo”, indicó.

Por último, señaló que buscarán que los pagos se retomen, pero con mayor rapidez porque hay desespero e incertidumbre.

Para entender...

Almer anuncia pagos a los productores

Líderes de los diferentes comités campesinos y representantes de la empresa Almer anunciaron el pago a productores de trigo y maíz de los municipios de Ahome y El Fuerte.

En ese momento establecieron que eran cerca de 48 productores a los que se les iba a beneficiar con la entrega de este recurso, prometiendo que beneficiarían a más poco a poco. Quedaron que el martes, pero incumplieron.

