Alumnos de USAER celebran el Día del Estudiante con festival artístico 

Con una muestra artística y cultural alumnos de escuelas integradas a la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular USAER, celebraron el Día del Estudiante en las instalaciones del Museo Regional del Valle del Fuerte donde demostraron sus habilidades y destrezas en este ciclo escolar 2021-2022.

Esto en el marco del programa de conmemoración del Día Internacional de los Museos que celebra el Ayuntamiento de Ahome a través del Instituto Municipal de Arte y Cultural (IMAC).

El encuentro presidido por la directora de USAER No. 103 Sandra Dablantes, y donde estuvieron presentes directores de distintas instituciones educativas, abrió con la participación musical del alumno Rodrigo José Pérez Llanes quien interpretó la canción Palomas que andan volando; Fernando Guerrero y Rebeca Mariscal de la Escuela Secundaria Federal No. 3 participaron con una lectura de un fragmento del Principito; José Eduardo Miranda y Carlos Sánchez Zamora, de la Escuela Secundaria No. 4 cantaron Me dediqué a perderte; José Martín Rodrígez López de la Escuela Secundaria Técnica No. 2 deleitó al público con la balada de los años 60 "Nos pertenecemos" y "La Bamba"; enseguida Luciana López Quintero de la Escuela Secundaria No. 2 ofreció una sesión de modelaje.

También se expuso una muestra de dibujo, pintura, modelado en plastilina y proyectos científicos a cargo de alumnos de la Escuela Secundaria No. 3 y Escuela Secundaria Técnica No. 2 y USAER No. 104.

César Cuevas, alumno de la Escuela Secundaria Técnica No. 2 interpretó la canción "En donde está tu amor" y Juan José Jaramillo Montantes de la Escuela Secundaria Técnica No. 3 dió una demostración de Karate.

Te recomendamos leer:

Por su parte Pablo Eduardo y Dulce Paola Fong Gastélum de la Esc. Sec Tec. No. 3 tocaron "Life is Life" en saxofón; Dayana Paola Cruz y Anatiel Rodríguez de la Escuela Secundaria Técnica No. 2 bailaron la rumba El rincón; Paloma Salazar Bojórquez, alumna de la Escuela Secundaria No.2 declamó El derecho a la paz y la erradicación de la violencia, y Ayerin Castro y César Cuevas cantaron a dueto "Eres el amor de mi vida".