Alumnos de escuela primaria en Baca, Choix, toman clases en la intemperie

Choix, Sinaloa.- Debido al riesgo que representan los techos de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza de Baca, Choix, los poco más de 40 alumnos toman clases en áreas improvisadas bajo la resolana.

Rosario Cota, supervisor de la zona, mostró su preocupación por el deterioro de esta institución; incluso, dio a conocer que este martes Protección Civil de nueva cuenta delimitó los salones pues prácticamente la infraestructura se está cayendo.

Condiciones

“Cuando comienza a caerse a pedazos el techo, pues ya representa un peligro para los niños; por eso, el día de ayer se solicitó a Protección Civil que fuera a acordonar el área para que los niños no se acercaran porque es de peligro”, señaló.

Peligro. Protección Civil corroboró que las instalaciones están en pésimas condiciones. Foto: Debate

Comentó que con la intención de que los niños no dejen de recibir sus estudios se habilitó una bodega pero al ser esto insuficiente, otro grupo de estudiantes reciben clases debajo de un árbol.

“La bodega es insuficiente, por eso otro maestro está trabajando a la intemperie. Esa es la situación que se vive en este momento. No ha habido solución, no sé para cuándo. Como supervisor no haya uno qué decirle a los padres de familia, lo único que les digo es que se están haciendo las gestiones; en gestiones no ha parado tanto en autoridades municipales como estatales”, abundó.

Riesgo. A pesar de manifestaciones y solicitudes, ni el Isife ni la SEPyC han respondido al llamado. Foto: Debate

Desespero

En ese sentido, pidió a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) y al propio Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (Isife) atender esta demanda, pues sostuvo que se acerca la temporada fuerte de calor y es imposible continuar con las clases debajo de un árbol.

Incluso, comentó que existe la posibilidad de que los maestros acaten nuevas disposiciones para continuar con el ciclo escolar tales como el reducir hasta las 10:00 de la mañana las clases, o bien, podrían incluso dar por terminado el periodo.