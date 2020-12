Álvaro Ruelas, Billy Chapman y Miguel Ángel Camacho, los más conocidos en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- La lucha por obtener una candidatura para contender por la presidencia municipal de Ahome durante los comicios electorales del 2021 ha despertado el interés de por lo menos 24 personajes de la vida pública del municipio, entre los que destacan Álvaro Ruelas Echave, Manuel Guillermo Chapman Moreno y Miguel Ángel Camacho.

Tan disímbolos en lo individual, los actores, en su mayoría inmersos en el escenario político, han iniciado ya una encarnizada carrera en común para convencer a los líderes de sus partidos de ser la pieza que se necesita para obtener el voto ciudadano, aunque algunos de ellos en estos momentos —de acuerdo con los resultados de esta encuesta— no tengan del todo el visto bueno del electorado.

Los personajes

El priista Álvaro Ruelas Echave es el personaje mejor posicionado en la mente de los ciudadanos, pues un 79.47 por ciento de los encuestados afirmó conocerlo. De ellos, un 68.95 por ciento indicó tener una opinión de buena a regular del ahomense, mientras que un 7.89 por ciento manifestó contar con una mala opinión de quien ya gobernó el municipio del 1 de enero del 2017 al 23 de enero del 2018, cuando se separó del cargo para contender primero por la candidatura de su partido a la presidencia municipal de Ahome, y luego para representarlo durante las elecciones de ese mismo 2018, que terminó perdiendo ante Manuel Guillermo Chapman Moreno por el efecto que generó el voto masivo por la presidencia de la república a favor de Andrés Manuel López Obrador y su partido: Morena.

Precisamente, Manuel Guillermo Chapman Moreno, el actual presidente municipal de Ahome, quien pasará a la historia como el alcalde con más ceses y cambios en el gabinete, ocupa el segundo sitio en la encuesta en cuanto a posicionamiento en la mente del electorado, pues el 64.21 por ciento afirmó conocerlo. Sin embargo, a diferencia de Ruelas Echave, solo un 7.37 por ciento tiene una opinión buena del alcalde, y 26.32 por ciento califica como regular su opinión acerca del mismo.

Un dato que arrojó la encuesta revela que el 29.47 por ciento tiene una mala opinión del presidente municipal, quien se ha visto inmerso en la polémica desde sus primeros meses de Gobierno, cuando fue noticia nacional al llamar obesa a una menor de 5 años de edad en un evento escolar.

El controvertido ahomense también ha destacado más por sus escándalos que por las obras o el bien que ha hecho al municipio. Una de las pugnas más fuertes que sostiene, y que lo ha llevado a figurar en los tribunales electorales tanto estatales como el federal, incluso con fallos en su contra, es con la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites, contra quien, de acuerdo con los tribunales colegiados electorales, ha ejercido violencia política en razón de género, violencia político-electoral y acoso laboral. (Puede leer: Otro revés a Chapman: ejerció violencia política contra síndica al ratificar al Órgano de Control).

En la última sentencia, dijo que acudiría a otras instancias para apelar la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Ya hay otra resolución de la Sala Regional de Guadalajara por inejecución de sentencia por no permitirle a la tesorera y al administrador las cuentas del municipio de Ahome.

Los excesos de poder de la Administración municipal que encabeza Billy Chapman quedaron de manifiesto cuando clausuraron la clínica Mi Salud sin justificación alguna, pasando por encima de todo razonamiento, al ser un establecimiento esencial ante la pandemia del Covid-19.

Las voces de todos los sectores y de todos lo partidos políticos criticaron su proceder. También lo hicieron de la misma manera cuando de la noche a la mañana quitó la concesión de la recolección de la basura a la empresa PASA, pero no le ha pagado más de 35 millones de pesos, y la nueva concesionaria tiene que depositar los desperdicios en el relleno sanitario de la anterior concesionaria, porque OP Ecología no ha cumplido con todos los requisitos que legalmente debe tener para hacerse cargo del servicio de recolección en el municipio de Ahome. Hasta el momento no cesan las quejas por el mal servicio.

Panismo y alianzas

De acuerdo con la presente encuesta, Miguel Ángel Camacho figura tercero en posicionamiento en la mente del electorado, pues un 42.11 por ciento dijo conocerlo. De estos, un 16.84 por ciento señaló tener una buena opinión de Camacho Sánchez, quien anda en la búsqueda de la candidatura por la alcaldía de Ahome en el partido Movimiento Ciudadano, luego de que en dos ocasiones anteriores perdió en las urnas representando al PAN, ya que, como él mismo afirmó, «la tercera es la vencida».

El 13.68 por ciento tiene una opinión regular del expanista; y 10 por ciento mala. Ahora se separó del albiazul porque, según él, no le darán la candidatura.

Álvaro Ruelas, Manuel Guillermo Chapman y Miguel Ángel Camacho. Foto: Debate

Menos conocidos

Del lado opuesto de la lista, a quienes menos reconocen los ciudadanos es a los pretensos Ana Ayala Leyva, tesorera municipal del Ayuntamiento de Ahome, con un 2.10 por ciento que afirma conocerla; Juan Ramón Torres Navarro, diputado por el distrito 3 de Ahome en el Congreso del Estado, con un 1.58 por ciento; y Jorge López Valencia, presidente de Coparmex Valle del Fuerte, también con un 1.58 por ciento, de quien el gremio empresarial acogió con beneplácito sus aspiraciones de contender por la alcaldía de Ahome, pero quien tiene un panorama complicado, puesto que —dijo— contendería por la alianza Sí por México, que podría estar integrada por los partidos PRI, PAN, PRD y, posiblemente, PAS, una posible alianza ya descartada por el líder del partido blanquiazul en Ahome, Ariel Aguilar, pues considera que dentro del PAN «se tienen los cuadros suficientes para ganar solo».

Intermedios

De acuerdo con la medición, Bernardino Antelo, quien figuró como funcionario con el gobernador Quirino Ordaz, ha logrado posicionarse en la mente de los ahomenses. El 34.72 por ciento dice que lo conoce, pero solo el 13.68 por ciento tiene opinión buena de él.

También José Domingo Vázquez, quien ha sido invitado por varios partidos para que los represente en el 2021, alcanza a meterse entre los más conocidos, con un 28.42 por ciento, con 22.63 por ciento de buena opinión. El líder de los trabajadores electricistas ha posicionado su nombre con el apoyo al deporte en todo el municipio de Ahome.

DATOS

Elecciones

En los comicios del 2018, el exalcalde Álvaro Ruelas Echave contendió como candidato del PRI a la presidencia municipal de Ahome, tras renunciar. Billy Chapman llegó propuesto por el PT, que hizo alianza con Morena.

Pretensos

En la encuesta, Debate enlistó al menos 24 personajes que de una u otra forma han manifestado su interés por contender por la alcaldía de Ahome por los diferentes partidos, por lo que los ahomenses dicen si los conocen o no y qué opinión tienen de ellos.

El 79.4 por ciento de los encuestados dice conocer a Álvaro Ruelas.

El 64.2 por ciento de los encuestados dice conocer a Manuel Guillermo Chapman.

El 42.1 por ciento de los encuestados dice conocer a Miguel Ángel Camacho.

