Álvaro Ruelas asegura que no se ve dentro del “taste”

Los Mochis, Sinaloa.- Parafraseando a las carreras de caballo, el alcalde Álvaro Ruelas Echave aseguró que no se ve dentro del “taste” para la reelección en el cargo que hoy ostenta en los comicios del próximo año, a diferencia de otros homólogos que han expresado que buscarán de nuevo la presidencia municipal.

Recordó que ya estuvo en el ruedo en las elecciones pasadas y tuvo la fortuna de ganar la carrera y hoy lo que está haciendo es cumplir la obligación que le encomendaron los ahomenses.

“Me gustan mucho las carreras de caballo y es un ejemplo que les voy a dar. Yo me acuerdo mucho que mi papá cuidaba mucho los caballos porque decía que cuando se seudoentrenaban no llegaban y no terminaba las carreras. Los caballos que se iban a meter a la puerta y que más relinchaban y más nerviosos estaban son los que menos resultados daban y los caballos que llegaban serenos, tranquilos, sin conocer el tiempo, son los que llegaban primero la carrera y con mucha ventaja”.