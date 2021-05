Álvaro Ruelas deja el Isife; se une a la campaña de Mario Zamora

Los Mochis, Sinaloa .- En obediencia a sus principios y con el objetivo de ser congruente, Álvaro Ruelas Echave reunió el pasado fin de semana al cargo de director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa. Entrevistado al respecto, el ahora ex funcionario estatal confirmó que de manera personal presentó su renuncia al gobernador Quirino Ordaz Coppel quien lo habría nombrado parte de su gabinete a principio de junio del 2019.

Asimismo, adelantó que ahora fuera de la función pública se suma abiertamente y de tiempo completo al proyecto de campaña de Mario Zamora Gastélum, candidato a la gobernatura de Sinaloa por la coalición Va por Sinaloa conformado por el PRI, PAN y PRD.

“El fin de semana platiqué con el señor gobernador le agradecí mucho que haya aceptado mi renuncia, creo que cada uno de nosotros debe de tener muy claro que debe de cumplir con su obligación en el servicio público, yo estoy dentro de un proyecto que creo que merece todo el respeto, el tiempo y las oportunidades que de una u otra manera el gobernador me ha dado. En los próximos días el gobernador estará dando conocer esta información pero se ha sujetado a que nosotros demos a conocer esto debido a que he estado participando fuera del servicio público en reuniones a las que tengo todo el derecho de hacerlo”, indicó.

De igual forma, insistió que su salida no solo es por cuestiones partidistas, en este caso para formar parte de una campaña sino también por temas personales, familiares y profesionales.

“Es un tema personal, con el favor de Dios podré darle más tiempo a mi negocios personales, es un compromiso que yo tengo y creo que hay que ser congruentes con los compromisos que uno hace, ustedes han sido testigos que yo le he metido todo el tiempo y respeto a cada una de las obligaciones que tenía en el servicio público, me las tomo muy en serio, metemos todo el tiempo y creo que hay que ser respetuosos con la confianza que nos dio el señor gobernador a quien le agradezco que haya entendido la decisión que tomamos y me haya apoyado”, enfatizó.

Ruelas Echave dijo estar agradecido con la oportunidad que el gobernador le dio al invitarlo a participar en su gobierno desde las diferentes áreas en las que estuvo; sin embargo, insistió en que se trata de ciclos y oportunidades.

“Siempre he estado muy agradecido con él, entendió mis razones y la congruencia con la que se debe de tomar los razonamientos y me voy muy agradecido con él por el apoyo que siempre me ha dado para la realización de mi labor y la confianza que me has dado en la toma de decisiones y como se lo dije a él, la oportunidad de formar parte de la transformación de Sinaloa”.

Cuestionado si su decisión tiene que ver con que él no haya sido el favorecido para encabezar la candidatura a la alcaldía de Ahome a pesar de haber sido uno de los personajes más sonados, Ruelas Echave aseguró que esto no tiene nada que ver con la determinación, haciendo hincapié en que lo hace con el propósito de adherirse al proyecto de Mario Zamora con toda libertad.

“No, para nada, siempre voy a estar bien agradecido con el Gobernador por la oportunidad que me dio si hubiera sido así hubiera sido mi renuncia en otras fechas no en este tiempo, creo que debemos de actuar con mucha congruencia y si estamos comprometidos con algo le tenemos que invertir todo nuestro tiempo, en mi trabajo siempre pongo todo mi empeño, mi tiempo y creo que así debe de ser en todas las actividades que uno realiza. Mi salida no tiene nada que ver con este tema y en lo que pueda voy a colaborar, entiendo perfectamente los tiempos de la política, debemos ser respetuosos y la verdad lo único que tengo es agradecimiento porque el gobernador no solo me ha apoyado”.

Por último, comentó que está convencido de que Zamora Gastelum es quien pudiera seguir el camino del desarrollo y crecimiento del estado de Sinaloa haciendo hincapié en que se trata de una persona que conoce de la función pública y de las necesidades de todos los sectores de la población.

“Creo ya con la libertad que me da el no formar parte del servicio público me podrá realizar las tareas que se me encomiende, estoy convencido de este proyecto, a Mario lo conozco prácticamente desde que somos niños, fuimos compañeros de escuela y si alguien está convencido de que puede ser él quien mejore el estado soy yo porque lo conozco desde hace mucho tiempo y se lo he dicho, tengo una gran oportunidad de que un amigo a quien le tengo admiración y respeto y en lo que pueda abonar para ello lo voy a hacer respetando el marco legal y la congruencia con la que he tomado siempre mis decisiones”.

Cabe mencionar que Ruelas Echave es el coordinador de campaña en la zona norte de Mario Zamora Gastélum.