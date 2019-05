Ambulancias no cumplen con la norma NOM 034: Coepriss

Los Mochis, Sinaloa.- Las ambulancias adquiridas por el Ayuntamiento de Ahome no cumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-034, ya que hasta este fin de semana no han solicitado la revisión, el aviso de funcionamiento, ni mucho menos la acreditación del personal que operará estas unidades.

Así lo confirmó Jorge Alán Urbina Vidales, titular de la Comisión Estatal para la Prevención Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), quien dijo que será cuestión de días para que la dependencia intervenga en la realización de una revisión exhaustiva de las ambulancias que el pasado 30 de abril entregó el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno.

Por revisar

“El municipio tiene que presentarse en Coepriss y hacer el trámite de aviso de funcionamiento. En unos días más serán verificadas, y si no han hecho su trámite para entonces, estarían fuera de norma. En este sentido, quiero decir que al día de hoy no cumplen con la norma, es decir, en este momento no pueden funcionar, de lo contrario estarían incurriendo en una falta grave”, señaló.

El funcionario estatal recalcó que si las autoridades municipales no hacen el trámite ante la Comisión, podrían llegar incluso a la suspensión de las unidades y evitar así a toda costa que se brinde el servicio de salud de atención médica prehospitalaria en las ambulancias.

“Es cuestión de días para que ellos hagan el trámite. Nosotros vamos a esperar a que lo hagan, es cuestión de días para que ellos realicen el trámite y vamos a esperar a que así sea, si no, vamos a intervenir y tendríamos que suspender la actividad hasta que esté dentro de la norma. Repito, ellos deben acudir a Coepriss, es como cuando tramitan las placas de los carros”, destacó.

Licitación amañada

Ante la forma apresurada en la que fueron entregadas las siete ambulancias y tres unidades más para diversos servicios médicos, Martín López Félix calificó que esto, en especial el proceso de licitación, fue “amañado” con el propósito de beneficiar a alguien en especial.

El integrante de la Confederación de Asociaciones de Abogados de México señaló que 35 millones de pesos, que es el costo de todas las unidades, es una cantidad elevada que afecta los intereses de la Administración.

“Esa empresa está en la Ciudad de México. Nadie sabe si realmente está dentro del ámbito de la salud. El Gobierno ha hablado de una austeridad, además la adquisición de esas ambulancias no es tan prioritario como la urgencia de atender los drenajes colapsados”, subrayó.

Asimismo, reconoció que el objetivo de adquirir las unidades de atención médica prehospitalaria es buena, pues la ciudadanía lo requiere, en especial los habitantes de las sindicaturas.

Atender la salud de los ahomenses es una necesidad prioritaria y se aplaude esa intención, pero la licitación no es transparente. Evidentemente se hizo a través de un procedimiento viciado, abundó.

López Félix indicó que debido a esta situación es necesario que se abra una carpeta de investigación para que se esclarezca el caso, y si resultara alguna inconsistencia, se dé marcha atrás y se realice de nueva cuenta el proceso, tal como lo marcan los lineamientos.

“De entrada es bueno que haya este tipo de unidades en las comunidades rurales, pero no hay un lugar ni personal para mantenerlas. Se debe de replantear esa compra, ya que es muy cara esa licitación. Lo más sano de este problema es que se debe echar abajo este contrato. Sí es necesario, pero no urgente, contar con esas ambulancias”, resaltó.

Postura

En ese sentido, Ariel Aguilar Algándar, presidente del PAN en Ahome, calificó como una licitación planeada la que el municipio hizo para adquirir las ambulancias, pues, aseguró, se consiguieron a un sobreprecio, aun cuando el nuevo Gobierno ha presumido de ser transparente, austero y responsable en el uso de los recursos públicos.

El líder del blanquiazul reprobó la manera de actuar del presidente municipal Manuel Guillermo Chapman Moreno, pues el objetivo de las ambulancias es bueno, pero no adquirirlas por la forma en que se dio.

“Se está luchando con la salud de los ahomenses con la adquisición de esas siete ambulancias, pero no es posible que se tenga que pagar 35 millones de pesos cuando, a precio de mercado, esas unidades oscilan entre los 200 mil y el millón de pesos, de acuerdo con sus características”, expresó.

Con esta acción, añadió, queda al descubierto que los integrantes de Morena salieron peor que los de otros partidos.

“Los de Morena salieron más largos que los priistas, debido a que, de acuerdo al esquema que lo compraron de arrendamiento financiero, se irá hasta los 40 millones de pesos porque el contrato es por 35 millones de pesos, más 5 millones de pesos más al final del contrato si el Ayuntamiento se adjudica las unidades”.

Piden despido

Preocupado por esta situación, manifestó, desde la trinchera del Partido Acción Nacional exigen el cese de la tesorera municipal Ana Ayala, pues están lucrando con la adquisición de estas unidades, las cuales fueron entregadas en un tiempo récord.

Esta licitación, a todas luces, es irregular debido a que esas ambulancias ya estaban aquí en el municipio, cuando el proceso para adquirirlas legalmente lleva determinado tiempo”.

Agregó: “el día 29 de abril se dio al filo de las 14:00 horas, apenas se estaba dando el dictamen final del fallo del nombre de la empresa que había ganado la licitación y horas más tarde las ambulancias ya estaban en la explanada de Palacio Municipal, cuando la empresa ganadora tiene su domicilio en la Ciudad de México”, profundizó.

Por último, exhortó a la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites para que tome cartas en el asunto y haga las investigaciones necesarias para aclarar este tema.

“Se tienen que firmar contratos y otros documentos legales y, hasta donde sabemos, no se han hecho esos procedimientos. Es decir, aquí hay algo sospechoso, es una licitación empañada; no cuidaron las formas para adquirir las unidades, pero lo cierto es que hay un lucro a favor de una empresa”.

En la convocatoria de licitación, el fallo se realizaría el 30 de abril, día en que el alcalde entregó las unidades. Foto: EL DEBATE

De acuerdo con el documento del dictamen del Comité de Adquisiciones, solo se presentaron dos propuestas. Foto: EL DEBATE

El dictamen fue firmado únicamente por los funcionarios, a excepción de la síndica procuradora Angelina Valenzuela. Foto: EL DEBATE

Para entender...

Alcalde Billy Chapman entrega 7 ambulancias y 3 unidades médicas

En un tiempo récord, el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, entregó un total de siete unidades, más tres unidades para otorgar otros servicios médicos.

Esto a través de un proceso de arrendamiento con Casanova Vallejo, S.A. de C.V., con opción de compra, por un total de 35 millones de pesos y mensualidades fijas de poco más de 1 millón de pesos.

Ese día de la entrega (30 de abril), pero algunas horas antes, se reunió el Comité de Adquisiciones para autorizar la compra, sin saber que las unidades ya estaban en el municipio y que iban a ser entregadas ese mismo día.