Amenazas y ataques continúan, dicen periodistas en su día

Los Mochis, Sinaloa.- “Agredidos amenazados e incluso atacados es como celebramos el Día de la Libertad de Expresión los periodistas de la región norte de la entidad”, expresó Trinidad Valdez Peñuelas.

El presidente de la Fraternidad de Comunicadores y Libertad de Expresión A.C. señaló que sigue la impunidad en muchos de los casos de atentados contra periodistas, las investigaciones de las amenazas y coacciones de los poderes fácticos hacia las personas que se dedican al periodismo están estancadas y no existe un sistema de protección en la práctica.

“A los diputados del congreso de Sinaloa y al gobierno del Estado para que en el próximo presupuesto se le dé vida a la unidad de protección a personas defensoras de los Derechos Humanos y periodistas que desde 2017 fue decretado por el gobernador Quirino Ordaz Coppel y que sin embargo no ha tenido avances en la práctica”.

Entrevistado en el marco del Día de la Libertad de Expresión, Valdez Peñuelas destacó que en el presupuesto y aún cuando se han dictaminado dos presupuestos anuales no se ha tomado en cuenta esta unidad que a no tener más que personalidad jurídica, de tal forma que no puede avanzar.

“No hay un director ejecutivo de esta unidad no hay un espacio físico donde se pudiera trabajar en pro de la protección de los periodistas y las amenazas y los ataques continúan. Las amenazas y atentados que han sufrido periodistas locales como María de Jesús Estrada, Eduardo Sánchez, Juan Pablo Espinosa y Carlos Ilich Osorio, entre algunos, otros siguen impunes y sin la aclaración prometida por la fiscalía especializada en el tema”, agregó.

Los presidentes de las diversas asociaciones de periodistas de Los Mochis, acompañados por el director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Ahome, Alfredo Padilla González, instalaron una ofrenda floral en el Monumento a la Libertad de Expresión.

Te puede interesar:

Periodistas se enfrentan a un gran reto ante pandemia de Covid-19

Artista plástico sinaloense, Refugio Corral, esculpe 'Los rostros del tiempo' en tutorial

Ayuntamiento de Ahome abandona a las asociaciones ambientalistas