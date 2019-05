"Amo ser policía; me encanta mucho mi trabajo"

Los Mochis, Sinaloa.- A sus 33 años, María del Rosario Delgado Peraza cumplió su logro de integrarse a la corporación policiaca, hoy con 37 años de edad disfruta y ama ser parte de la Policía Turística de la Playa El Maviri, en el que cada día acude para desarrollar su labor.

María del Rosario siempre quiso ser policía; sin embargo, por diversas cuestiones se le dificultó y tras once años desarrollando su profesión de ingeniera civil y al quedarse sin trabajo recibió una oportunidad de pertenecer a la corporación policiaca en su área de turismo en la playa El Maviri, solicitud que con mucho gusto aceptó y ha desarrollado por cuatro años.

¿Cómo es la rutina diaria de un agente de la Policía Turística?

La rutina es llegar y verificar que no haya habido ningún robo, ningún percance, tanto en choques o con las personas que viven en El Maviri, que se encuentren bien, y checar si no hay ningún atascado, darle el apoyo máximo a ellos (ciudadanos).

¿Cuál es la meta como mujer policía?

Me encanta ser policía, a mí me gusta mucho mi trabajo y me siento muy satisfecha y espero lograr más capacitaciones, formalizarme más, tomar una carrera y seguir preparándome como paramédica.

¿Cómo te sientes al llegar a casa con tu familia?

Tengo cuatro hermosos hijos (Didier, Alexa, Derec Josué y Alondra Jaquelin) que adoro; es estresante por trabajar y al llegar a tu casa, al verlos y ver que llegas sana y salva a tu casa, la verdad es gratificante, y al verlos a ellos y que estén bien y que te reciban con amor y cariño es lo mejor que puede existir.

María del Rosario Delgado Peraza recibió ayer un reconocimiento especial en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome y hoy celebra en grande el Día de las Madres como más le gusta: trabajando.

EL PERFIL

Nombre: María del Rosario Delgado Peraza

Profesión: Licenciada en Ingeniería Civil. Agente de Policía Turística. Paramédica Certificada. Técnica en Urgencias Médicas.

Trayectoria: Once años desarrollando su profesión como ingeniera civil y cuatro años en la Policía Turística de El Maviri.