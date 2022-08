Analistas: Murillo, otro golpe a la oposición

A un mes de cumplir ocho años del caso Ayotzinapa, el gobierno de la República da un paso para su posible esclarecimiento que, además de ser una promesa de campaña, analistas ubican la detención de Murillo Karam como un golpe político.

Los columnistas de EL DEBATE Esteban Quintero y Héctor Ponce coinciden en señalar que la detención del procurador de Justicia en el sexenio de Enrique Peña Nieto es un ataque más a actores políticos de la oposición, pero no deja de ser un paso muy importante en la investigación del caso e incluso de la llamada verdad histórica.

Por su parte, Miguel Ángel Vicente Rentería, también analista y columnista de EL DEBATE, destaca que la detención de Murillo Karam y la liberación de Rosario Robles no es más que una transacción política que, a todas luces, dijo, vuelve a posicionar el caso como una bandera política.

En tanto, Tomás Chávez Salomón asegura que la detención de Murillo Karam le da un poco más de credibilidad al presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual estaba bajando en diversas encuestas y de paso a Alejandro Gertz Manero, cuya credibilidad estaba por los suelos.

Raja política

Esteban Quintero

"El mismo presidente sacó raja política del tema, incluso una de sus propuestas de campaña fue esclarecer el caso, pero es un caso complicado"

“El mismo AMLO utilizó en campaña el desafortunado caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa como un escaparate político, sacó raja política de ello, incluso una de sus propuestas de campaña fue esclarecer el caso, pero solamente el tiempo dará la tan llamada verdad histórica y más allá de la responsabilidad de Murillo Karam me parece que sienta un precedente”, expresó el columnista Esteban Quintero.

Análisis político

Sin embargo, dijo, el PRI lo ha mencionado como otro mártir político y otra víctima de este gobierno. “No me atrevería a aseverar eso, pero la Fiscalía tendrá que demostrar su culpabilidad y el exprocurador tiene la facultad de defenderse”.

Agregó que esta detención se da en un escenario en el que se ve el ataque a personajes de la oposición, “pero todavía es pronto para tomar esas conclusiones”, dijo.

Transacción

Miguel Ángel Vicente

"El tema de Murillo Karam y Rosario Robles es una transacción política y quien no lo quiera ver es porque o es muy inocente o no quiere aceptarlo"

Para el columnista Miguel Ángel Vicente, la detención de Murillo Karam y la liberación de Rosario Robles no es más que una transacción política del gobierno de López Obrador bajo el amparo de la justicia.

Otro parche

Dejó en claro que el caso no va a terminar de cerrar la pinza de esclarecer la verdad completa de lo que pasó en Ayotzinapa, “creo que es otro parche como el que fue en su momento la verdad histórica, y aunque Murillo Karam sí es de los principales implicados en el caso, no es el único actor político de renombre que estuvo implicado, también estuvo el Ejército y no hay ningún alto mando del Ejército capturado por este caso”.

Lo que no se puede permitir es que el gobierno federal use al Estado para revanchismo político. “Lo más triste es que con esta detención no se está esclareciendo nada en el caso y otra vez se utiliza este caso como bandera política”.

Un paso

HÉCTOR PONCE

"Lo veo como un paso hacia saber qué pasó, pero un paso muy pequeño y todavía dudoso. Políticamente es un paso muy hábil contra el PRI"

“Mediáticamente se siente como que dieron el primer paso en este tema del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa porque detuvieron al encubridor”, expuso Héctor Ponce.

Promesa política

El columnista de EL DEBATE recordó que el esclarecimiento del caso fue una promesa del presidente AMLO a los padres de los estudiantes desaparecidos, pero no ha habido nada nuevo, por lo que consideró que era necesario, tal vez políticamente, dijo, para de perdida decir que hay un resultado.

Políticamente, dijo, es un paso muy hábil, porque le pega definitivamente al PRI “y estamos viendo algunas encuestas donde el presidente pegó un bajón y llega en este momento para pegarle una levantada, un tanque de oxígeno para el presidente porque sí faltaban buenas noticias y resultados. Los priistas pocos han salido a defender a Murillo, salvo Alito y Osorio Chong”, agregó.

Avance

TOMÁS CHÁVEZ

"Le van agarrando la hebra al hilo, poco a poco van subiendo de jerarquías de exfuncionarios que pudieran estar implicados"

“Veo que el gobierno de la 4T va hasta arriba con la intención de esclarecer este caso porque es un compromiso de campaña de AMLO, y Murillo Karam fue procurador general de la República, fue el encargado de iniciar y estar encargado del caso”, dijo Tomás Chávez, columnista de EL DEBATE.



El caso

Consideró que Murillo Karam tiene mucho que decir, porque él sabe cómo y tuvo toda la información de primera mano y va a implicar a mucha gente.

Asimismo, Tomás Chávez mencionó que políticamente le da un poco más de credibilidad al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “le perjudica ante la oposición, pero eso está bien definido, pero ante la población, que es donde tiene su popularidad, le levanta un poco su nivel de popularidad y eso al gobierno de la 4T le conviene”, explicó el columnista.