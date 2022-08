Analistas: “Rocha tiene la última palabra”

Los Mochis, Sinaloa.- Más que un instrumento legal, para analistas políticos de Sinaloa el juicio político es una figura que se determinará por la circunstancia política del partido en el poder: Morena.

En coincidencia, los analistas políticos Aarón Sánchez, Fernando Zepeda y Oswaldo Villaseñor aseguran que, aunque hay elementos jurídicos para iniciar un procedimiento de juicio político contra el alcalde de Mazatlán, todo dependerá de la voluntad política del gobernador de Sinaloa, así como de la circunstancia en que se encuentre el partido al que representan.

Aarón Sánchez consideró que, dada la coyuntura política en que se encuentra Morena en la entidad, Benítez Torres pudiera sortear el problema y salir “bien librado”.

Por su parte, Oswaldo Villaseñor y Fernando Zepeda señalaron que existen muchas similitudes entre el proceso que llevó al juicio político a Jesús Estrada Ferreiro en Culiacán, con la situación que vive actualmente Guillermo Benítez en Mazatlán.

“De no actuar, el gobernador estaría mandando un mensaje de que el trato a Estrada Ferreiro fue por venganza política y no por aplicación de la ley, por lo que, si quiere ser congruente, debe actuar de la misma manera con ambos”, agregó, Oswaldo Villaseñor.

Aarón Sánchez

Columnista de el debate

Conato jurídico

"Son simples conatos; jurídicamente hay elementos, pero políticamente no les convendría llegar a un proceso similar"

Existen antecedentes como los de Culiacán, considera Aarón Sánchez, pero la experiencia dice que el juicio político, más que legal, es un instrumento político.

El columnista de EL DEBATE destacó que ahora en Mazatlán se surgieron problemas que representan materia para juicio político si se compara con el caso de Estrada Ferreiro.

Argumentos

“Creo que el Químico va a sortear bien la situación, no creo que pase a mayores, son presiones que hay dentro del partido de Morena, por los tiempos que se avecinan, pero al mismo partido no le conviene otra destitución de alcalde, no le conviene expresar hacia afuera las profundas divisiones que existen en su interior”.

Destacó que Guillermo Benítez es un político con bases fuertes al interior de su partido, por lo que seguramente tendrá elementos y el respaldo para defenderse y evitar que el proceso avance como avanzó en Culiacán contra Jesús Estrada Ferreiro; sin embargo, dijo, todo puede pasar y se deben esperar los tiempos.

Rigoberto Ocampo

Columnista de el debate

Similitud

"Hay muchas similitudes: tanto Estrada como Benítez son de Morena, igual el gobernador y el Congreso; falta analizar la situación en Mazatlán"

Para Rigoberto Ocampo, columnista de EL DEBATE, el descontento y organización civil que moviliza a las viudas de policías en todo Sinaloa no es una novedad; sin embargo, dijo, ahora las organizaciones llaman al Poder Judicial y a la Fiscalía a intervenir ante sus reclamos.

Similitudes

Explicó que ante este caso recién surgido en Mazatlán, en comparación con el de Culiacán, cuando se manifestaron las viudas de los policías contra Estrada Ferreiro, los caracteriza la similitud de que es la misma autoridad la que debe actuar, es decir, tanto el gobernador, como el Congreso de Sinaloa sigue siendo el mismo, de Morena. ”Tendríamos que analizar la actuación en ambos casos y el trato que se les dé”, agregó.

Rigoberto Ocampo destacó que ambos alcaldes (Estrada Ferreiro, de Culiacán, y Guillermo Benítez, de Mazatlán) forman parte del mismo partido, también la situación es muy similar, sin embargo, indicó, los tiempos y la coyuntura política es la que habría que analizarse.

Oswaldo Villaseñor

Analista político

Falta voluntad

"Falta la voluntad de quien toma las decisiones. Será determinante ver si existe la voluntad de aplicar pareja la ley o solo si no están alineados"

Osvaldo Villaseñor, analista político de Sinaloa, recordó que desde que inició el proceso contra Estrada Ferreiro en Culiacán, se advirtió que si el gobernador inauguraba la figura de juicio político, habría que dar seguimiento a casos como el del alcalde de Mazatlán a quien se le señalaban irregularidades similares.



Sustento

Señaló que los pilares que le dieron sustento para que se hiciera efectiva y se procediera contra Estrada Ferreiro en el Congreso (denuncia ante la Fiscalía, investigación de la ASE y queja ante la CEDH) ya están instalados en el Ayuntamiento de Mazatlán, “si es un suelo parejo entonces se puede decir que ya está en la antesala de ser destituido el Químico Benítez, solo falta la voluntad de quien toma las decisiones”.

Finalmente, aclaró que lo único que pudiera “librar” a Guillermo Benítez de un proceso similar para ser desaforado, serían los tiempos políticos, pues el proceso se vería interrumpido por la coyuntura política de Morena.

Fernando Zepeda

Columnista de el debate

Reto político

"¿Se atreverá políticamente el gobernador Rocha Moya a seguir con otro desafuero?, porque personalmente ya conoce las irregularidades"

“Pareciera que las protestas que se presentan contra el Químico están tomando el mismo camino que vimos en Culiacán para el desafuero de Jesús Estrada Ferreiro y es uno de los elementos que pudieran conducir a un juicio político al alcalde Guillermo Benítez, sin embargo, hay otros factores con irregularidades comprobadas para ello”, consideró Fernando Zepeda.

Elementos

El columnista mencionó, entre otros elementos, la violación que se hizo para la compra directa de más de 400 millones de pesos de lámparas para Mazatlán, sin licitación, además del quebranto del Instituto de Cultura de Mazatlán, que en los últimos seis meses, señaló, ha gastado 20 millones de pesos al mes y se quedó sin presupuesto.

“Hay varias coincidencias entre Estrada Ferreiro y el Químico Benítez, pero en lo personal considero que hay más elementos de peso en contra de Benítez que los que se tuvieron con Estrada Ferreiro y que lo llevó al desafuero”, agregó.