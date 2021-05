Candidatos a la alcaldía de Ahome mejoran interacciones en redes sociales

Gerardo Vargas Landeros

@gvargaslanderos

Candidato de Morena-PAS

Seguidores 479,097k

Fans nuevos (-102) -0,02%

Posteos del 29 de abril 3

Interacciones 14,220k

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Lo más popular las últimas 24 horas previo al cierre del análisis

Felicitación Día del Niño

¡Feliz #DíaDelNiño! En este día tan especial vienen en mi mente muchos recuerdos maravillosos de mi infancia que me hace reafirmar mi compromiso.



Domingo Vázquez Márquez

@DomingoMingoVazquez

Candidato del PT

Seguidores 16,047k

Fans nuevos (+668) + 4,34%

Posteos del 29 de abril

Interacciones 17,763k

Lo más popular las últimas 24 horas previo al cierre del análisis

Felicitación Día del Niño

¡Feliz día de las niñas y niños! Porque queremos un mundo mejor y más justo para ellos, son nuestra inspiración para hacer las cosas bien...

Miguel Ángel Camacho

@LiderCamachoS

Candidato de Movimiento Ciudadano

Seguidores 14,520k

Fans nuevos (+79) + 0,55%

Posteos del 29 de abril

Interacciones 2.522k

Lo más popular las últimas 24 horas previo al cierre del análisis

Solicitud al CME

Presentó ante el Consejo Municipal Electoral de Ahome un documento en el cual pedimos que se reconsidere la dinámica para el debate...

Marco Antonio Osuna Moreno

@MarcoOsunaM

Candidato de PRI-PAN-PRD

Seguidores 12,393k

Fans nuevos (+350) + 2,91%

Posteos del 29 de abril

Interacciones 14,890k

Lo más popular las últimas 24 horas previo al cierre del análisis

Trabajo en coalición

Dialogamos y compartimos un espacio con compañeros del PRD donde todos reafirmamos el compromiso de trabajo por un mejor Ahome.

Angelina Valenzuela

@lafuerzadeahome

Candidata de Fuerza x México

Seguidores 1,626K

Fans nuevos (+157) + 10,91%

Posteos del 29 de abril

Interacciones 3.694k

Lo más popular las últimas 24 horas previo al cierre del análisis

Video de convivencia

#LUCHEMOS POR AHOME Me reuní con el Comité Municipal de Motociclistas quienes me apoyaron en este gran proyecto a la presidencia municipal de Ahome...

Mayra Sainz Landey

@MayraSainzRSPAhome

Candidata de Redes Sociales Progresistas

Seguidores 587

Fans nuevos (+32 ) + 5,77%

Posteos del 29 de abril

Interacciones 537

Lo más popular las últimas 24 horas previo al cierre del análisis

Día del Niño en pandemia

Apenas ayer ... en los tiempos sin covid; hoy en pandemia no es posible ir a las comunidades como años anteriores lo hemos hecho...

Francisco Miranda

@FranciscoMiranda

Candidato de Partido Verde Ecologista de México

Seguidores 294

Fans nuevos (+24) + 8,89%

Posteos del 29 de abril

Interacciones 302

Lo más popular las últimas 24 horas previo al cierre del análisis

No hay publicaciones recientes para mostrar

Dado que el candidato no tiene actividad reciente, su última publicación es su presentación.

Miguel Ángel Carrillo

No cuenta con Fan Page

Candidato por el PES

Interacciones totales de los ocho candidatos 62,5 k

NOTA METODOLÓGICA

Los datos fueron recabados desde CrowdTangle, herramienta de Facebook que permite analizar y seguir el contenido público de las figuras políticas en los medios sociales.

Se analizó de las 00:00 horas del 23 de abril a las 16:00 horas del 30 de abril del 2021 para el porcentaje de crecimiento de seguidores y solo 24 horas para medir la publicación más popular, en que siete de los ocho candidatos (as) a la alcaldía de Ahome interactuaron en la red social Facebook.

Miguel Ángel Carrillo, del Partido Encuentro Solidario, no cuenta con una Fan Page de Facebook pero sí con un perfil privado en esta misma red social, por lo que no pudo ser medido en CrowdTangle; sin embargo, se les agregó en la lista por contender por el mismo cargo.

En las publicaciones más populares de los candidatos, Francisco Miranda, del PVEM, no había realizado ningún post en Facebook en las últimas 24 horas previo al cierre del análisis, Gerardo Vargas y Mingo Vázquez tiene buena interacción a pesar de la diferencia de seguidores

Analíticas de Instagram y Twitter

Gerardo Vargas Landeros

@gerardovargaslanderos

Candidato de PAS y Morena

Seguidores 4.425

Fans nuevos (+632) + 16,66%

Total de likes 3.5k

Total de comentarios 15

Interacciones 3.5 K

Lo más popular los últimos siete días

Montado a caballo

Siempre mirando hacia el futuro y con paso firme. . . . #AhomeParejo #ahome #sinaloa #losmochis #mochis #caballos #cabalgata

Marco Osuna Moreno

@marcososunam

Candidato del Parco Osuna Moreno

Seguidores 1,401

Fans nuevos + 4,71%

Total de likes 0

Total de comentarios 12

Interacciones 2.0 K

Lo más popular los últimos siete días

Diálogo en radio

Muy amena estuvo la plática esta mañana en los programas de mis amigos de Grupo Chávez Radio. ¡Gracias por invitarme a dialogar con su auditorio!

Angelina Valenzuela

@angievlzaa

Candidata de Fuerza por México

Seguidores 217

Fans nuevos (+7) + 3,33%

Total de likes 0

Total de comentarios 0

Interacciones 0

Miguel Ángel Camacho

@milidercamacho

Candidato de Partido Movimiento Ciudadano

Seguidores 59

Fans nuevos +7,27%

Total de likes 0

Total de comentarios 0

Interacciones 0

Mayra Sainz Landey

@mayrasainz_rsp

Candidato de Redes Sociales Progresistas

Seguidores 99

Fans nuevos +3,13%

Total de likes 0

Total de comentarios 0

Interacciones 0

Francisco Miranda

@fcoef

Candidato de Partido Verde Ecologista de México

Seguidores 70

Fans nuevos 0

Total de likes 0

Total de comentarios 0

Interacciones 0

NOTA METODOLÓGICA

Las métricas fueron extraídas de Instagram mediante la herramienta CrowdTangle, que permite el seguimiento, el análisis y la información de lo que sucede con el contenido público de las cuentas de los candidatos. Los datos registran la actividad del 23 al 30 de abril, de la cuentas públicas de Instagram de los candidatos a presidentes municipales de Ahome que poseen una, los espacios en blanco es porque no tienen publicación.

Los datos de seguidores y seguidos en Twitter, así como el nombre de las cuentas registradas fueron extraídos de las cuentas oficiales de los candidatos a las 18 horas del 30 de abril. Algunas cuentas están en crecimiento y configuración debido a que son recientes enTwitter e Instagram, lo que puede observarse por el número de seguidores que tienen.

Quienes no cuentan con una cuenta oficial fue especificado en el recuadro correspondiente.