Analizan permanencia de Felipe Juárez en el IMDA en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de la renuncia de Aureliano Valenzuela como director del Instituto Municipal del Deporte en Ahome se le pidió a Felipe Juárez que tomara el mando de la paramunicipal; sin embargo, esta permanencia está en análisis, declaró el alcalde Gerardo Vargas Landeros.

El alcalde reconoció el trabajo de quien se desempeñaba como director de COMUN haciendo alusión a que ya tenía conocimiento en el área del deporte; sin embargo, comentó que es algo que se definirá en los siguientes días.

“Felipe Juárez está ahorita encargado de la dirección, se está revisando su permanencia total o vamos a tomar alguna otra decisión, por lo pronto, lo que no queríamos era dejar solo algo tan importante como es el deporte. Lo estamos valorando, en COMUN quedó ahorita como encargado Sergio Bueno que ya venía trabajando con nosotros, él es muy bueno el igual Felipe con sus temas, así es que vamos a tomar una decisión en estos días”, indicó.

Con respecto a la denuncia de acoso sexual en contra del ahora ex funcionario, señaló que es un proceso que continuará en las áreas que corresponda.

“El tomó la decisión (renuncia) de una manera correcta, él necesita su tiempo para enfrentar ese proceso y también lo menciona en el documento, para recuperar su circunstancia física que saben que es un muchacho que ha estado en competencias importantes. Yo no lo vi, estaba en la Ciudad de México, me habló el secretario del Ayuntamiento que tenía una reunión con él, ahí me informaron”, mencionó.

Por último, aclaró que los funcionarios deben tener la responsabilidad de un buen comportamiento hacia sus compañeros de trabajo, pues de lo contrario, tendrán que acatar las consecuencias de sus actos.

“Primeramente yo no puedo estar cuidando cada uno de los funcionarios pero si algo debe quedar claro es que independientemente de cualquier circunstancia ellos son responsables de su actitud y tienen que cuidarse, tienen que hacer las cosas como lo estamos mandando en el Ayuntamiento, siempre lo dije, yo voy a ser el principal defensor de las mujeres”.