Analizarán documentos de GPO para ver si renuevan permisos

Los Mochis, Sinaloa.- Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio de Ahome analizará los permisos de las instancias federales de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) para ver si otorga o no la renovación de las licencias de construcción de la planta de fertilizantes, manifestó Solángel Sedano Fierro.

“Ellos (directivos de la planta de amoniaco) no solicitaron permisos aquí en Sinaloa, sino que se fueron directamente a la federación en México, y esos permisos deberán estar vigentes para poder lograr una renovación. Me refiero a los resolutivos de impacto ambiental a los de riesgos ambientales, que los da precisamente la Semarnat y la Dirección de Riesgos Ambientales”, dijo.

Nosotros vamos a remitir, vamos a solicitar a la empresa GPO los documentos vigentes para poder analizarlos y determinar si es viable o no una renovación de documentos”.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

La directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente comentó que específicamente en la dependencia que ella dirige tienen las instrucciones de respetar lo legal y lo que en este caso las instancias federales indiquen.

No estamos diciendo que ya es un hecho, pero sí estamos nosotros yéndonos por el tema legal a lo que se refiere en documentos normativos vigentes”, sostuvo.

Solángel Sedano, directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Foto: EL DEBATE

Solicitud de renovación

La funcionaria municipal añadió que GPO tiene alrededor de dos semanas que solicitaron 5 licencias de construcción, que se han venido renovando a partir del 2016, entre básicamente instalaciones, planta, edificios de oficina y área de llenado de tanques.

“Esta sería una licencia de construcción nueva porque va a renovar su licencia de uso de suelo. Analizando todos los documentos que se presentan, vamos a ver si cumplen o no para la renovación”, dijo.

La Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente tiene una semana para dar respuesta a la solicitud que presenta GPO de renovación de licencia.

“En este caso vamos a dar respuesta en el sentido de que se les va a solicitar la renovación de licencia de uso de suelo. Eso lleva algunos días en lo que ellos integran todo el expediente de las condicionantes para la licencia de uso de suelo”, expresó Sedano Fierro.

Comunicado

Mientras tanto, en un comunicado, la empresa GPO informó que la planta de amoniaco es un proyecto que genera confianza y tiene el potencial para mejorar la economía de la región y la industria agrícola del estado de Sinaloa. “En GPO celebramos que las decisiones de gobierno se den con base en dictámenes técnicos y dentro del Estado de derecho”, expone en el comunicado.

Agrega que el proyecto está respaldado por la experiencia y la calidad de Grupo Proman.

Menciona que el proyecto satisface los requerimientos ambientales y sociales establecidos por el Banco Mundial como son: International Finance Corporation Guidelines (lineamientos sobre cuidado ambiental, salud y seguridad); Principios del Ecuador (políticas de gestión ambientales y sociales); y OCDE Common Approaches (enfoques comunes para emprender responsabilidades ambientales y sociales).

Acuerdos

Después de una acalorada mañana en donde integrantes de Colectivo Aquí No fueron claros en su mensaje de rechazo a la instalación de la planta de fertilizantes y amoniaco en Topolobampo, fueron recibidos por los funcionarios del Ayuntamiento.

De primera instancia, los manifestantes fueron recibidos por la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites, y los regidores de los diferentes fraccionas partidistas.

Durante esta última reunión, los regidores del PAS, Fernando Arce, y el del PRI, Raúl Cota, mostraron su preocupación por el tema y se comprometieron a buscar un encuentro con el alcalde Billy Chapman a fin de analizar a profundidad el tema y llegar en medida de lo posible a una solución.

En tanto y a diferencia de lo que esperaban siendo ediles de la cuarta transformación, los regidores del PT y de Morena, Raymundo Simons y Rosa María Solórzano, dieron un voto de confianza a la decisión que tomó el pasado lunes el alcalde en torno a renovar la licencia de construcción de dicho proyecto.

Después de casi una hora, los manifestantes fueron recibidos por el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno y diputadas locales y federales locales y federales de Morena, quienes en todo momento avalaron la lucha y se comprometieron a llevar el caso hasta el presidente de la República.

Billy Chapman dijo que analizarán el tema con especialistas. “Como nunca en mucho tiempo tenemos un gobierno aliado del pueblo y no sometido a grupos de poder. Soy un digno representante legal del pueblo de Ahome, y como tal actuaré porque mis intereses están del lado del pueblo. Tengan la seguridad de que jamás nadie se va imponer a su presidente”, concluyó Chapman Moreno.

Prometió tener una mesa para ver el tema antes de dar los permisos.

POSTURA

Diputados federales se muestran en contra de la planta

Después de informar que cancelaron la audiencia que tenían para el día lunes con Billy Chapman debido a que este se adelantó con rueda de prensa para hablar sobre la planta, los diputados federales de Morena Iván Ayala,

Lucinda Sandoval, Merary Villegas y Yadira Marcos, así como la diputada local Beatriz Adriana Zárate, mostraron su rechazo a este proyecto en Topolobampo. Expusieron que están de acuerdo con la planta de amoniaco, pero no con el lugar.

“Nuestra posición es de bienvenida la inversión siempre y cuando no venga a alterar los ecosistemas y a matar la vida de la bahía. “Sí a la inversión, no en el sitio seleccionado”, expuso el diputado federal Iván Ayala.

Diputados federales se muestran en contra de la planta. Foto: EL DEBATE

EN CONTRA

“Que se lleven la planta de amoniaco a otro lado”

Martín López Félix, abogado integrante de la Concaam, manifestó que la planta de amoniaco no se debe de hacer por las irregularidades que presenta.

“Esa planta no la queremos aquí, que se la lleven a otro lado”. Mencionó que no tiene ningún interés en particular, pero a corto plazo se tendrán graves problemas y se debe buscar un mejor lugar para su instalación.

Martín López Félix, abogado integrante de la Concaam. Foto: EL DEBATE

CRÓNICA

Colectivo Aquí No protesta en Palacio

Ciudadanos muestran su rechazo por la instalación de la planta de amoniaco en el puerto de Topolobampo

(Por Lupita Gámez). El objetivo era claro: defender la bahía donde se pretende construir la planta de amoniaco. Con coraje, los integrantes del colectivo Aquí No se decían traicionados por el alcalde Billy Chapman.

Su primera acción para mostrar su fuerza fue cerrar las puertas de la presidencia municipal y de la secretaría en tanto el alcalde los recibiera. Luego de varios minutos de gritos y exigencias en el Salón de Cabildo, los manifestantes solicitaron la presencia de otros funcionarios. Llegó la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites, quien les comentó que el tema no era de su responsabilidad, pero aun así buscaría cómo apoyarlos.

Luego de varios minutos, al salón llegaron los regidores y con ellos la esperanza de que el gobierno municipal por fin escuchara las demandas, pero ¿cuál fue la sorpresa?: los regidores del PT y Morena, Raymundo Simons y Rosa María Solórzano, respectivamente, daban el respaldo total a la decisión del alcalde, argumentando el beneficio de la planta; no sin antes alardear de la “buena coordinación” de los manifestantes.

Fueron los regidores del PAS, Fernando Arce, y Raúl Cota, del PRI, quienes se comprometieron con la lucha al afirmar que en todo momento debe estar el respeto a los derechos de los habitantes de dicha sindicatura.

Después de un par de horas de estar en espera del alcalde, la posibilidad del encuentro se esfumó; sin embargo, de manera repentina todo cambió: de Presidencia informaron que Billy Chapman sí los recibiría, pero, previamente, los manifestantes serían recibidas por Beatriz Adriana Zárate Valenzuela (diputada local), Lucinda Sandoval Soberanes y Nancy Yadira Santiago Marcos, ambas diputadas federales de Morena.

En esta reunión, las legisladoras arremetieron en contra del alcalde, a quien cuestionaron si tenían compromisos diferentes a los del pueblo, pues consideraron en que apenas bajo esa situación se podría dar la espalda a la ciudadanía.

El alcalde salió de su despacho. Escuchó las demandas para luego dar su postura. Era tan largo su mensaje, como esquivando el tema, que los presentes comenzaron a gritar una y otra vez “al grano”. Ahí les advirtió que si no lo escuchaban con respeto tendría que salir del salón.

Después aceptó la solicitud de los manifestantes en torno a sostener una reunión con una comitiva en tanto se comprometió a detener el proceso de renovación de la licencia de construcción.

Colectivo Aquí No protesta en Palacio. Foto: EL DEBATE

ANTECEDENTES

11 de noviembre de 2018

Se da a conocer que el Juzgado Sexto de Distrito ordena la suspensión de la construcción y operación de la planta.

Se da a conocer que el Juzgado Sexto de Distrito ordena la suspensión de la construcción y operación de la planta. Foto: EL DEBATE

22 de mayo del 2019

Arturo Moya, director de GPO, dice que negocia con los indígenas la posibilidad de retirar los amparos contra la construcción.

Arturo Moya, director de GPO, dice que negocia con los indígenas la posibilidad de retirar los amparos contra la construcción. Foto: EL DEBATE

29 de mayo de 2019

El presidente Andrés Manuel López Obrador avala la planta de fertilizantes que se construye en Topo, en su Mañanera.

El presidente Andrés Manuel López Obrador avala la planta de fertilizantes que se construye en Topo, en su Mañanera. Foto: EL DEBATE

4 de julio de 2019

Los líderes indígenas comandados por Guadalupe Pacheco envían carta al gobernador en la que dan su anuencia a la planta.

Los líderes indígenas comandados por Guadalupe Pacheco envían carta al gobernador en la que dan su anuencia a la planta. Foto: EL DEBATE

6 de julio de 2019

Declaración de líderes indígenas de anuencia enciende los ánimos en Ohuira y llegan a la agresión física y verbal. Que están en contra.

Declaración de líderes indígenas de anuencia enciende los ánimos en Ohuira y llegan a la agresión física y verbal. Que están en contra. Foto: EL DEBATE

8 de julio de 2019

El alcalde Billy Chapman da conferencia de prensa para dar su anuencia a la planta y la compara con el ingenio en 1900 porque generará empleo.