Andrés cambió la tierra ejidal para vender fresca agua de cebada en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- A sus 70 años de edad, Andrés Reyes Corrales, mejor conocido como “El Copechi”, recuerda con nostalgia que desde hace cuatro décadas salió del rancho que lo vio nacer en el municipio de Choix hacia la ciudad de Los Mochis, a pesar de que su padre tiene tierras de temporal en donde sembraban cacahuate y ajonjolí.

Aseguró que desde entonces se dio cuenta que la tierra no era para él, debido a que era más el trabajo que llevaba a hacerlo a las ganancias que se obtenían de la venta de las cosechas del cacahuate y el ajonjolí.

“Cuando recién llegué acá a Los Mochis era cargador, pero hubo una ocasión que le ayude a un amigo mío a la venta de agua fresca y así como de otros productos y vi que sí era más redituable que ser cargador. Después fui comprando poco a poco los accesorios y el triciclo que traigo y pues desde entonces no he parado.”

Compromiso

Su familia está conformada por su esposa y dos hijos, uno casado y otro soltero; el segundo vive con él así como su esposa, a quienes mantiene de su trabajo de la venta de agua de cebada, donas y otros productos.

“Durante los inicios de la pandemia sí me golpeó la venta ya que como no había gente en la calle y aparte no se permitía la venta pues no salí y ahí sí me vi afectado en el bolsillo.”

Andrés poco a poco fue comprando los accesorios para salir a ofrecer sus productos. Foto: Debate

“El Copechi” comentó que la venta ya se estabilizó y que además los clientes que ya tiene son los que básicamente le consumen el producto, principalmente el agua de cebada. También hay clientes que consumen pero no pagan, es decir, piden fiado pero ya no me buscan, pero eso no tiene importancia porque Dios me da más.

Asimismo, dijo que la venta de sus productos funciona igual que todo lo que se comercializa, es decir, hay días buenos y días malos de venta, pero que al final del día mínimo tiene una ganancia de 300 hasta 800 pesos.

“El gua de cebada la vendo de a litro de 25 pesos y de medio litro en 20 pesos. Aparte tengo ventas seguras, me hablan los clientes por teléfono, les digo dónde estoy y llegan por el agua y las donas”, resaltó.

Finalmente, “El Copechi” dijo que seguirá en la venta de agua de cebada y otros productos hasta que Dios se lo permita, debido a que es su única forma de trabajar y de obtener sus ingresos para mantener a su familia.