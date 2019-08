Angélica se convirtió en madre a los 15 años de edad

Los Mochis, Sinaloa.- El pasado 22 de agosto, Angélica se convirtió en madre a sus 15 años de edad en el Hospital General de Los Mochis.

Llegó en autobús al nosocomio acompañada de su madre desde el ejido Campo 35, lugar donde ambas han radicado durante los últimos meses.

Son tarahumaras originarias de Urique, Chihuahua, pero abandonaron su hogar en busca de una mejor calidad de vida; trabajan por temporadas como jornaleras en los campos de cultivo de Sinaloa bajo los inclementes rayos del sol.

“Nosotras trabajamos en el campo, somos jornaleras, de eso vivimos; tengo otra hija de 7 años, pero se quedó con su abuela en Chihuahua. Llegamos el jueves al hospital, nos venimos en un camión porque se sentía mal Angélica; tuvo a su bebé y aquí hemos estado”, expresó su madre Rosario Pérez Siénega, de 34 años de edad.

Madre e hija llegaron a Los Mochis únicamente con la ropa que portaban y así han permanecido desde entonces.

Me he encontrado a personas muy buenas que me han ayudado, también tienen enfermos hospitalizados, me han dado comida y me regalaron unas cobijas”.

Estando tan lejos de su hogar, el personal del nosocomio se ha convertido en su familia. Rosario agradece la bondad de las personas que, sin conocerlas, se han acercado a brindarles un poco de ayuda.

“No conocemos a nadie, estamos solitas con el bebé, pero la misma gente del hospital y los familiares de los enfermos nos han ayudado; me regalaron pañales porque no tenía para comprar, me dieron comida porque tenía hambre, la gente es muy buena”.

"Somos tarahumaras, venimos a Sinaloa a trabajar en el campo; en el hospital hemos encontrado gente muy buena": Rosario Pérez Siénega, mamá de Angélica. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

En recuperación

Desde la cama 205 del área de ginecología, la joven madre se encuentra recuperándose abrazada de su bebé al que nombró Leobardo.

“Angélica llegó el 22 de agosto por el servicio de tocovaloración, es una paciente de origen tarahumara de 15 años de edad; llegó con crisis convulsivas y se atendió rápidamente, se le hizo una cesárea”, detalló Sergio Loza Rivera, director del Hospital General de Los Mochis.

Angélica ha evolucionado favorablemente gracias a la atención interdisciplinaria que se le ha brindado desde su ingreso al hospital.

“Después de que se le hizo la cesárea se pasó al servicio de terapia intensiva para vigilarla; este tipo de pacientes requieren cuidados neurocríticos, le realizamos una tomografía de cráneo a la paciente y afortunadamente salió un poquito de edema nada más, pero ninguna hemorragia”

Una vez que los médicos logren controlar sus cifras tensionales y que hemodinámicamente se encuentre mejor, Angélica será dada de alta.

“Hemos estado en el manejo del control de su presión y hasta el momento la paciente se mantiene hemodinámicamente estable. El jefe de ginecología nos comenta que permanecerá con nosotros el resto de la semana, el plan con ella es mantener la vigilancia hasta tener mejores cifras de su presión”.

Leobardo nació a las 37 semanas de gestación y afortunadamente se encuentra en perfecto estado de salud.

Angélica tuvo un producto único de 3 kilos 730 gramos, es un masculino y afortunadamente el bebé se encuentra muy bien”.

Sergio Loza Rivera, director del Hospital General de Los Mochis. Foto: EL DEBATE

Angélica y Rosario requieren cobijas, ropa y calzado para dama, mientras que Leobardo necesita pañales y ropa para varón recién nacido. Si usted desea ayudar a esta familia, puede llevar su donativo a las oficinas de Trabajo Social en el Hospital General de Los Mochis.