Angelina Valenzuela niega desacato judicial en Sindicatura de Procuración de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- En ningún momento se incurrió en una irresponsabilidad o un desacato judicial, aseguró Angelina Valenzuela Benites.

La exsíndica procuradora de Ahome aseguró que el sexto apercibimiento que se recibió en la Sindicatura de Procuración (que le tocó recibir a la nueva síndica Cecilia Hernández Flores) fue resultado de un proceso que no pudo llegar a buenos términos y concluirse por falta de tiempo.

Especificaciones

Sin dar mayor detalles, la actual regidora explicó que el amparo al que se refiere la funcionaria tiene que ver con una resolución que dictó la Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública y que fue ratificada ante el cabildo.

“Y es que el policía acudió ante el Juzgado de Distrito solicitando el amparo en contra de las resoluciones, logrando el amparo y ordenando a la sindicatura que dictara una nueva resolución con las modificaciones ordenadas por el juzgado, por lo que de nueva cuenta se dictó por mi parte una nueva resolución, sometiéndola al cabildo”.

Añadió que cuando el Juzgado de Distrito tuvo por cumplida la sentencia y el policía quejoso no estuvo de acuerdo con dicha resolución, el mismo Juzgado volvió a solicitar que se modificara dicha resolución.

“A mí ya no me alcanzaba el término para someterla de nueva cuenta al cabildo, por el término de la Administración. No se incurre en ninguna irresponsabilidad ni en desacato, ya que son requerimientos que van dando los tribunales para cumplir sus sentencias, y la autoridad tiene que darles cumplimiento”, añadió.

Leer más: Continúan más de 80 escuelas de Ahome en malas condiciones

Para entender...

Nueva procuradora acusa a exsíndica de desacato judicial

Debido a la omisión y fallas de cinco requerimientos de una resolución emitida por el Juzgado Quinto de Distrito, la Sindicatura de Procuración recibió en el segundo día de esta Administración un sexto apercibimiento, informó Cecilia Hernández Flores, síndica procuradora. Dijo que su antecesora, Angelina Valenzuela, no cumplió debidamente a lo solicitado por la autoridad legal en un caso de derechos humanos.