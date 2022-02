Angelina Valenzuela pide respeto al regidor de Ahome, Carlos Valle Saracho

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de que su compañero el regidor de Ahome, Carlos Valle Saracho, arremetiera en su contra en una publicación realizada en el medio de comunicación de su propiedad, Angelina Valenzuela Benites pidió a su compañero total respeto y un cc a los señalamientos hacia su persona.

Entrevistada sobre este hecho, la regidora de Morena se dijo sorprendida y lastimada ante los señalamientos e insinuaciones hechas por parte de su compañero adelantando que ella y sus compañeras regidoras sostendrán una reunión con la secretaria de las Mujeres, Magdalena Rocha Peña, a fin de exponer el penoso hecho.

Cabe recordar que en la pasada sesión de Cabildo, el regidor del Partido Sinaloense encaró en repetidas ocasiones no sólo a Valenzuela Benites sino a otros de sus compañeros utilizando en sus intervenciones palabras despectivas e incluso poniendo en tela de duda sus capacidades y conocimientos cuando éstos le hacían alguna aclaración o precisión.

"El día de hoy estaremos hablando algunas regidoras y yo al respecto siempre se les pide respeto en cada sesión de Cabildo se pide respeto a los puntos a los que ya se tocaron en comisiones. Él dice que ningún momento está ejerciendo violencia pero el desnudarnos entre nosotros por supuesto qué es violencia. Se hablará con la secretaria de las Mujeres pero habrá una reunión a puerta cerrada por lo pronto todas las regidoras junto con la secretaria y veremos qué procederá de esa reunión".

Valenzuela Benites insistió en que de su parte no hay un actuar de dolo o intención de afectar a Valle Saracho; sin embargo, pidió más respeto por parte de él no solo a ella sino a sus compañeras.

"No hay ningún dolor de mi parte ni mucho menos pero si se le pide respeto y no solo respeto a mí sino a todos los compañeros. Todas las regidoras del municipio lo vamos a revisar porque ventiló otras cosas que ni al caso de algunos procedimientos que se llevaron como sindicatura de procuración que eso no le compete e él sino a la administración pasada, prácticamente de una cosa se está yendo a otra".

En ese sentido, insistió en que fuera de las diferencias de ideas y opiniones que se abordaron durante la sesión no existe ningún otro motivo para estar en discusión con Valle Saracho ni tampoco existe justificación para qué dichas inconformidades vayan a otro nivel fuera de Cabildo.

"Aparte de que subió detonó la verdad es demasiado, hablábamos de protagonismo, quizá él hablaba de eso pero en su persona, aquí no hay un trasfondo solamente fue una discusión de Cabildo como ustedes lo vieron, se hicieron precisiones y tal vez no gustaron y se elevaron y se fueron afuera de Cabildo pero a partir de eso no hay nada. Se le leyó un decreto y creo que ese fue el problema, se le dice cómo están conformadas las comisiones, él dice que se le dijo ignorante y no es eso, únicamente se le recordó que en algunos casos se turnan a comisiones unidas y otros no".