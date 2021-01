Angelina Valenzuela va por la alcaldía de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- La síndica procuradora del Ayuntamiento de Ahome, Angelina Valenzuela Benites, dejó muy en claro que va con paso firme por un mejor municipio al registrarse como precandidata a la alcaldía de Ahome por el partido de izquierda Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La funcionaria obtuvo su registro a las 22:30 horas de ayer al registrarse en la plataforma atendiendo la convocatoria de Morena.

"Tenemos un proyecto, y el proyecto es Ahome, en el cual las diferentes asociaciones civiles, militantes y simpatizantes que me acompañan, lo estamos haciendo a propuesta de, no nada más salió del yo quiero, sino a propuesta de los mismos ciudadanos que me están apoyando. De poder hacer algo por Ahome, de poder ser la única figura de Morena en Ahome que ha luchado por la cuarta transformación, porque se logren todos estos principios", dijo.

Añadió que como militante de Morena y la que ha llevado a puerto para que en este municipio pueda haber una transparencia y rendición de cuentas, en defensa de todo lo legal y los intereses de los ciudadanos, en ese sentido va con su aspiración al cargo de presidenta municipal.

Vamos por cero corrupción, por los principios básicos de Morena".

Con respecto a los demás personajes que se están registrando como precandidatos a la alcaldía de Ahome por el mismo partido, comentó que las aspiraciones son legítimas y respeta a todos y cada uno de los que tiene la aspiración de ocupar el cargo como presidente municipal de Ahome.

"No soy una persona que no respete las aspiraciones de cada ciudadano, o de los militantes y simpatizantes, porque prácticamente todos son simpatizantes, en su momento cuando comenzamos con este Movimiento de Regeneración Nacional y el despertar de las conciencias, pues ahorita se trata de unir a todos los que se han sumado, pero son pocos a los que les ha costado mucho este movimiento".

Añadió que está esperando los tiempos y lo que sigue es la separación de su cargo porque no va a estar inscrita o querer aspirar a una candidatura sin antes estar separada del cargo que actualmente desempeña.

"No voy a esperar a ser la elegida (como candidata) para separarme del cargo, la verdad yo he trabajado por la transparencia de Ahome y no voy a estar siendo funcionaria pública ya inscrita en un proceso, la verdad es que creo que nosotros no hemos entendido que somos bien del municipio y de los ciudadanos, entonces yo con eso no voy a lucrar".

La síndica procuradora informó que se retirará del cargo el 4 de febrero.