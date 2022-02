Ante semáforo en naranja, podrían suspender clases presenciales y fiestas en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Derivado de que el semáforo epidemiológo ya se encuentra en color naranja en el estado de Sinaloa, y en Ahome hay registro de más de 400 casos activos de Covid-19, en este municipio podrían suspender clases presenciales y fiestas masivas por un período de 15 días.

"El día de mañana vamos a tener reunión con el Comité de Salud en el municipio. Las propuestas que tendríamos nosotros como municipio, como Ayuntamiento, yo pienso que mientras estamos en semáforo naranja debemos de cancelar las fiestas. Debemos de prohibir cuando menos 15 días las fiestas masivas, por ejemplo donde haya contacto persona a persona, donde haya más de 300 personas, debemos limitarlas en horario o suspenderlas por completo", manifestó Ramón López Félix.

El director de Salud Municipal de Ahome expuso que las indicaciones del alcalde Gerardo Vargas Landeros es que la salud es primero y primordial para la gente del municipio de Ahome.

Comentó que prueba de ello es que cuando el estado emitió una restricción del 65 por ciento, el municipio lo hizo al 50 por ciento.

Mencionó que lo que se vivió en los hospitales el año pasado fue muy lamentable, pues estuvieron saturados.

"A lo mejor pudimos haber salvado más vidas, hoy afortunadamente los hospitales mantienen el 20 por ciento en relación al año pasado de hospitalizaciones, y eso es bueno, eso se ha logrado en base a las vacunas que de alguna u otra forma han dado alguna reacción cruzada positiva para la defensa contra el virus".

El funcionario municipal agregó que mañana platicarán con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, Víctor Manuel Lim, para ver cuáles serán las restricciones que pondrá el gobierno del estado.

Félix añadió que las clases presenciales también se deberían posponer cuando menos 15 días.

"Mañana lo vamos a discutir. Esa podría ser una medida necesaria y no tanto por los alumnos ni por los niños porque donde se presenta más grave (el virus) es en los adultos mayores, ya perdimos muchos adultos mayores y no queremos perder más y debemos luchar por ellos, y una forma es disminuir en lo posible los contagios porque no queremos hospitales saturados".