Antidoping se extenderá a todas las áreas del gobierno municipal de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de que policías municipales dieran positivo en el antidoping que recientemente se les hizo, este examen podría extenderse a todas las áreas del gobierno municipal, advirtió el alcalde Gerardo Vargas Landeros.

En ese sentido, mostró su preocupación de que quienes forman parte de su administración se vean involucrados en este tipo de temas que lejos de dar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía, hacen lo contrario.

"Pudiera ser que se baje otras áreas y a cualquier servidor público empezando con el alcalde sin ningún problema, ahorita hay sistemas que te dicen si has usado droga en los últimos dos años, un año, no se, no son nada más para detectar las drogas de días anteriores, puede ser a través de cabellos de la sangre y miles de maneras", sostuvo.

Leer más: ¡A reforestar! Alumnos de Cetis 68 de Los Mochis plantan 260 palmeras en el plantel

El funcionario municipal insistió en que es necesario realizar estos exámenes de forma aleatoria a fin de garantizar el buen estado de salud de quienes están dentro del gobierno, por lo que pidió a los trabajadores sin importar el área, no bajar la guardia.

"No nada más a los policías solo vamos a hacer (antidoping), acabamos de agarrar uno también el del sindicato de Japama y con una arma, en eso lo que procede es cese inmediato y los policías obviamente tiene que pasar por la Comisión de Honor y Justicia pero en el caso particular del sindicato eso es turnado a la Fiscalía".

Leer más: "Necesitamos recuperar los suelos agrícolas": Gabriel Herrera RodríguezEspecialista fitosanitario de la JLSVVF

Tres positivos

Asimismo, comentó que para su sorpresa no fueron dos elementos a los que se les comprobó el uso de cocaína y metanfetaminas, sino que hasta este sábado, la cifra subió a tres, mismos que fueron puestos a disposición de la Comisión de Honor y Justicia y que serán dados de baja de la corporación.

"Ayer anuncié que eran dos, de última hora me salió un tercer positivo, unos con cocaína y otros con metanfetaminas, de qué estamos hablando. Totalmente baja definitiva e inmediata pero los vamos a pasar a la Comisión de Honor y Justicia para que todo quede jurídicamente bien soportado. Esta prueba se hizo hace dos o tres días y los resultados me los acaban de mandar de Culiacán. Los que salieron positivos son policías que van a Culiacán a hacer su examen de Control y Confianza que ellos determinan el tiempo en el que tienen que hacerse y les tocó a ellos", mencionó.